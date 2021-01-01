مشروب يقلل وزنك ويقضى على الدهون



إنقاص الوزن إنقاص الوزن

يعتبر الكركدية من المشروبات اللذيذة، التي يشتهر تحضيرها في شهر رمضان، ويساعد شرب الكركدية على إنقاص الوزن من خلال التخلص من الدهون المتراكمة.







فوائد الكركدية



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ويمكن الحصول على هذه النتائج عن طريق شرب 2-3 أكواب الكركديه؛ حيث يساعد على إنقاص الوزن، بالإضافة إلى تقليل دهون البطن، وفقًا لما ذكره موقع “iliveforgreens”.ويحتوي مشروب الكركدية على مضادات الأكسدة ومصدر جيد لفيتامين سي، وهناك العديد من فوائد شرب الكركديه، بخلاف فقدان الوزن، وتشمل :_ انخفاض ضغط الدم :وأظهرت الدراسات أن زهرة الكركديه أكثر فاعلية في خفض ضغط الدم.فوائد الكركدية_ تقليل الكوليسترول :وهناك عدد قليل من الدراسات حول اهمية شرب الكركديه؛ حيث أنه يساعد في رفع نسبة الكوليسترول الجيد وخفض الكوليسترول السيئ._ تحسين صحة الكبد :واكدت الدراسات بأن شرب الكركديه يساعد في تقليل علامات تلف الكبد وتقليل خطر الإصابة بفشل الكبد._ الوقاية من السرطان :ويحتوي الكركديه على مضادات الأكسدة، مثل: البوليفينول ، والتي ثبت أنها تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.