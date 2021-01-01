لتجنب مشاكل الخطوبة .. هناك حلول بسيطة



مشاكل الخطوبة مشاكل الخطوبة

فترة الخطوبة هى فترة تعارف كلا طرف علي طباع الاخر ، وهى من أجمل فترات العمر وعلى الرغم من انها تشهد كلام معسول وعبارات مغلفة بكل انواع الحب والتقدير ، ويحاول كل طرف اظهار اجمل ما فيه للطرف الاخر ، لكن من الممكن أن يتعرضوا لبعض المشاكل ، الصغيرة واحيانا قد تتفاقم المشكلات وتنتهي الي فسخ الخطوبة ..



لذلك نقدم لكم بعض الطرق البسيطة والسهلة لحل مشاكل الخطوبة والتغلب عليها وفقاً لموقع Doctissimo



?انعدام الثقة فى فترة الخطوبة ووجود الشك هو أسوء المشاكل التي قد تؤدي إلى إنهاء العلاقة، لتجنب ذلك يجب التحدث مع الطرف الآخر بصدق و صراحة و محاولة ايصال الافكار و الاراء و الثقافات بأسلوب مرن واضح وصريح

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- الاتفاق علي اسلوب ونمط الحياه لذلك يجب ان يتوصل الشاب والفتاة المقبلين على الزواج خلال فترة الخطوبة الى اسلوب حياة وشكل ونمط للحياة يتوافقان عليه ويرضى كلاهما حتى يتجنبوا أحد أهم مشاكل سنة اولى زواج .- يجب إعطاء الفرصة للطرف الآخر للتعبير عن آرائه و افكاره بكل بساطة وأريحية ودون اي قمع أو اعتراض هكذا سوف تخلق لغه الحوار التلقائي والتواصل العفوي و تمتد جسور التفاهم والثقه و التوافق بين الطرفين.? ضرورة التوافق الاجتماعي والثقافي بحيث يجب الا تكون الخلافات الفكرية في كثير من الأحيان مدعاة لفسخ الخطوبة أو إنهاء العلاقة، ولكن عند مستوى فكري معين من تلك الخلافات يصبح إكمال العلاقة مستحيلًا ، لذلك يجب تحقيق التوافق الاجتماعي والثقافي ..? عدم التخطيط للمستقبل بشكل واعٍ أو بشكل غير كافي على وجهة نظر الأهالي من أي من الطرفين وخصوصًا الرجل المطالب بأن تكون لديه شخصية قوية ومسئولية ورأي نافذ ومصدق.- من الاخطاء التى يقع فيها المقبلين على الزواج فى حل مشاكل الخطوبة هى عدم الوصول الى اصل المشكلة والاسباب الحقيقية وراءها مما يجعل المشكلة تتكرر اكثر من مرة خلال الخطوبة وحتى بعد الزواج ولذلك يجب ان يحرص الشاب والفتاة على التحدث فى اصل المشكلة والوصول الى اسبابها حتى يصلوا الى حلول جذرية تحول دون تكرار المشكلة خلال الخطوبة- عدم تقبل عيوب الآخر من المشاكل التى يقع فيها الكثير من المقبلين على الزواج عدم فهم طبيعة الآخر وبالتالي عدم قدرة الخطيبين على تقبل عيوب بعضهما البعض يتحول إلى مشاعر عدم الرضا و احباط و قلق، وهذه المشاعر السلبية قد تتسبب في ازدياد مشاكل الخطيبين?أكبر خطأ يقع فيه المخطوبان هو محاولة تغيير عيوب الآخر ، وكل هذا إن لم يجد له حلول سيؤثر على حياتهم فى المستقبل .?عدم اللجوء إلى أحد الاصدقاء والاقارب لحل مشاكل الخطوبة بينهم وهنا يتسبب الكثير من مشاكل الخطوبة وحتى بعد الزواج ، بل يجعل حياة الشاب والفتاة مشاع للآخرين ولا يوجد بها أي مساحة للخصوصية وعندما تنتقل الخطوبة الى مرحلة الزواج يصبح هذا الامر اكثر تعقيداً لحل المشكله? يجب أن يجد الشاب والفتاة حل مشاكل الخطوبة وما يحدث من مشاكل بينهم دون اى تدخل من اى شخص اخر .- الابتعاد عن المقارنات حيث يري كل طرف ما فعله الطرف الاخر بعين التقصير، لأن هناك أطرافًا أخرى في حياتهم تفعل الأمور بشكل أفضل في فترة الخطوبة- الخطوبة في سن صغير من الاسباب التى يقع فيها الكثيرون هو الارتباط فى سن صغير وبلا شك أن كلا من الشاب والفتاة سيواجهان العديد من الصعاب لان تفكيرهم غير كافي للنضج وحسم الأمور بحكمه حيث تختلف طريقه التفكير كل مرحله فى العمر .- عدم التحدث اثناء الغضب من الأشياء المهمة التي يجب أن تكون فى الاعتبار الحرص على التحلي بالهدوء لحل كافة مشاكل الخطوبة ولذلك من المهم ان يحرص الشاب والفتاة على عدم التحدث فى المشكلة او حتى التفكير فى حلها اثناء فترات الغضب والعصبية فما يتفوه به الانسان فى لحظات الغضب من الممكن ان يزيد المشكلة ويضع الخطوبة كلها على حافة الخطر .