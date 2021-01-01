بشكل مبسط .. طريقة عمل البقلاوة



البقلاوة البقلاوة

يقدم الشيف احمد سعيد طريقة عمل البقلاوة بمذاق لا يقاوم وشكل مبسط ومشهي.



المقادير لعمل البقلاوة



للبقلاوة :

- 20 رقاقة عجينة البقلاوة أو الجلاش (رقائق الفيلو).

- كوب سمن أو زبدة مذاب.

- 2 كوب ( فول سوداني او فستق حلبي ) مطحون.

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للشربات ( القِطر ) :- 2 كوب سكر.- كوب ماء.- ملعقة كبيرة عصير ليمون.الكمية : حسب الحاجة.الطريقة لعمل البقلاوة?في وعاء على النار يوضع السكر والماء ، ونحرك قليلاً حتى يغلي المزيج .?عندما يغلي نخفف النار، ونضيف عصير الليمون مع التحريك، ويُترك لمدة 10 دقائق حتى يثقل قوامه قليلاً .البقلاوة?تُدهن صينية فرن بالسمن او الزبدة باستخدام فرشاة .?تُبطن الصينية بـ 6 طبقات من رقاقات عجينة البقلاوة مع دهنها باستمرار بالسمن واحدة تلو الأخرى.?يُوزع الفول أو الفستق على سطح رقائق العجينة .?تُطوى أطراف العجينة الممتدة خارج الصينية الى الداخل فى صينية دائرية ، او تُفرد بالطول فى صينية مستطيلة ، ونوزع السمن على الأطراف المطوية ، ثم تُغطى بطبقة من رقائق العجين و تُدهن بالسمن ، ونفعل ذات الشيء مع بقية رقائق العجين .?تُقطع سطح العجينة بالسكين وبخطوط طولية مربعة أو مثلثة الشكل ، ويُدهن سطح الصينية بالسمن .?توضع في فرن ساخن مُسبقاً لمدة من 35 - 45 دقيقة ، على درجة حرارة 160° ، حتى تأخذ لوناً ذهبياً جميلاً .?يُوزع عليها الشربات البارد ، وتُترك حتى تبرد ، ثم تُقدم .