بشكل مبسط .. طريقة عمل البقلاوة

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البقلاوة

يقدم الشيف احمد سعيد طريقة عمل البقلاوة بمذاق لا يقاوم وشكل مبسط ومشهي.

المقادير لعمل البقلاوة

للبقلاوة :
- 20 رقاقة عجينة البقلاوة أو الجلاش (رقائق الفيلو).
- كوب سمن أو زبدة مذاب.
- 2 كوب ( فول سوداني او فستق حلبي ) مطحون.

للشربات ( القِطر ) :
- 2 كوب سكر.
- كوب ماء.
- ملعقة كبيرة عصير ليمون.
الكمية : حسب الحاجة.

الطريقة لعمل البقلاوة

?في وعاء على النار يوضع السكر والماء ، ونحرك قليلاً حتى يغلي المزيج .
?عندما يغلي نخفف النار، ونضيف عصير الليمون مع التحريك، ويُترك لمدة 10 دقائق حتى يثقل قوامه قليلاً .

البقلاوة
?تُدهن صينية فرن بالسمن او الزبدة باستخدام فرشاة .
?تُبطن الصينية بـ 6 طبقات من رقاقات عجينة البقلاوة مع دهنها باستمرار بالسمن واحدة تلو الأخرى.
?يُوزع الفول أو الفستق على سطح رقائق العجينة .
?تُطوى أطراف العجينة الممتدة خارج الصينية الى الداخل فى صينية دائرية ، او تُفرد بالطول فى صينية مستطيلة ، ونوزع السمن على الأطراف المطوية ، ثم تُغطى بطبقة من رقائق العجين و تُدهن بالسمن ، ونفعل ذات الشيء مع بقية رقائق العجين .
?تُقطع سطح العجينة بالسكين وبخطوط طولية مربعة أو مثلثة الشكل ، ويُدهن سطح الصينية بالسمن .
?توضع في فرن ساخن مُسبقاً لمدة من 35 - 45 دقيقة ، على درجة حرارة 160° ، حتى تأخذ لوناً ذهبياً جميلاً .
?يُوزع عليها الشربات البارد ، وتُترك حتى تبرد ، ثم تُقدم .

المصدر: elbalad

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