الشيف سارة الحافظ تقدم .. طريقة عمل سمبوسك باللحمة



سمبوسك باللحمة سمبوسك باللحمة

تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل سمبوسك باللحمة بمذاق لا يقاوم وشكل شهي ولذيذ لعشاق السمبوسة، وتناسب سفرة شهر رمضان الذى لم يتبقَ عليه سوى أيام، كما يمكن تجهيزها فى الفريزر وإخراجها عند الحاجة على القلي، وذلك لتقليل وقت إعداد الطعام خلال شهر رمضان.



مكونات السمبوسة

مقادير العجينة

200 جرام سمن

1 كيلو جرام دقيق أو طحين لكل الاستعمالات

20 جرام ملح

200 ملل لتر ماء

مقادير الحشوة

400 جرام بصل

1 كيلو جرام لحم ضأن مفروم ناعماً

2 ملعقة كبيرة سمن

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

0.25 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

0.25 كوب بقدونس

0.25 كوب بصل أخضر



طريقة عمل السمبوسة

لتحضير الحشوة

يفرم البصل الأبيض والأخضر ناعماً.

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يفرم البقدونس ناعماً.في قدر يسخن السمن جيدا ثم نضيف البصل مع رشة ملح ونتركه على نار هادئة حتى يذبل قليلاً ويصبح شفافاً.نضيف اللحم ونحمر اللحم على نار عالية حتى الاستواء، ثم نضيف البهارات ونتذوق مع تعديل طعم الملح ونتركها حتى تبرد.نضيف الصنوبر والبقدونس والبصل الأخضر على اللحمة وتكون جاهزة للحشو.لتحضير العجينةفي محضرة الطعام نخلط الدقيق مع السمن والملح، وثم نضيف الماء ونخلط جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة ونتركها ترتاح لمدة ساعة على الأقل.لتحضير السمبوسكتقطع العجينة إلى قطع صغيرة وتكور العجينة على شكل كرات صغيرة.تفرد العجينة على حسب السماكة المطلوبة وعلى سطح عمل مغبر بقليل من الدقيق.نستخدم مقطعا دائريا لتقطيع العجينة حسب الحجم المطلوب.تحشى قطع السمبوسك بالحشوة حسب الرغبة.تقفل أطراف العجينة بإحكام تقريبا على شكل هلال، ومن ثم تعطى شكلا للسمبوسك بواسطة اليد أو الشوكة.نتركها ترتاح في البراد قليلاً وبعدها تكون جاهزة للقلي.