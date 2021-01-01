الأسباب والعلاج .. مؤشر لتراكم الكوليسترول



الكوليسترول الكوليسترول

قد يكون ألم الساق المؤقت علامة حمراء على أن الكوليسترول قد سيطر على الشرايين فقد يعد ارتفاع الكوليسترول هو مقدمة لمشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية ويمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من الكوليسترول غير المعالجة في الدم إلى زيادة تراكم الترسبات في الشرايين وإعاقة تدفق الدم إلى ساقيك، مما قد يؤدي إلى حدوث حالة تعرف باسم مرض الشريان المحيطي أو PAD لفترة قصيرة.



عرض انتبهي إليه





وفقًا لكليفلاند يمكن أن يكون "العَرَض الأول" الذي يحفزه داء الشرايين المحيطية هو ألم الساق الذي يتوقف في غضون بضع دقائق من الراحة.

قد يعجبك أيضا...

يُعرف أيضًا باسم العرج المتقطع ، يمكن أن يظهر هذا النوع من الألم على شكل تقلصات أو إزعاج في ساقيك.يمكن مساعدته بالراحة أثناء ممارسة النشاط البدني مثل المشي.عندما تكون نشيطًا بدنيًا ، تعمل خلايا عضلاتك بجهد أكبر وتحتاج إلى أكسجين أكثر مما يستطيع دمك توصيله.يمكن أن يجعل عضلاتك تشعر بالضيق أو الألم أو حتى الخدر لأن الأعصاب القريبة قد لا يكون لديها ما يكفي من تدفق الدم أيضًا.بصرف النظر عن العرج المتقطع ، يمكن أن يتسبب مرض الشرايين المحيطية في النهاية في ظهور أعراض أخرى ، بما في ذلك:-ألم حارق أو مؤلم في قدميك وأصابع قدميك أثناء الراحة ، خاصةً في الليل أثناء الاستلقاء-احمرار أو تغير لون بشرتك-عدوى بالقدم-تقرحات أصابع القدم التي لا تلتئم.لسوء الحظ ، لا يسبب داء الشرايين المحيطية دائمًا العديد من الأعراض الملحوظة مما يجعل من الصعب التعرف عليها -على غرار ارتفاع الكوليسترول في الدم .كسر الكوليستروليركز النظام الغذائي لكسر الكوليسترول على تقليل تناول الدهون المشبعة - فكر في الجبن والزبدة والنقانق والبسكويت.ومع ذلك، فإن زيادة تناولك للألياف القابلة للذوبان ، الموجودة في بعض الفواكه والخضروات والشوفان ، يمكن أن تساعد أيضًا في خفض مستوياتك.