لعشاق الرومي .. طريقة عمل أوراك الرومى الروستو



أوراك الرومى الروستو أوراك الرومى الروستو

يقدم الشيف مصطفى العمدة طريقة عمل أوراك الرومى الروستو بمذاق لا يقاوم وشكل لافت وطعم لذيذ لعشاق الرومي.



مكونات عمل أوراك الرومي الروستو

ورك رومى

طماطم شيرى

فلفل ألوان

بطاطس صغيرة

جزر

مشروم

ثوم مفروم

زعتر

زيت زيتون

زبد طرى

ملح وفلفل

بابريكا

ثوم بودر

بصل بودر

بهارات فراخ

كارى

كوب ماء مغلى



طريقة عمل أوراك الرومى الروستو

- نخلط الزبد والزعتر والملح والفلفل والقليل من الثوم والكرفس، ونقلبهم جيدا.

- ثم نحضر ورك الرومى المنظف جيدا، ونقوم بفتح الجلد عن اللحم دون أن ننزع الجلد، ونقوم وضع خلطة الزبد مابين اللحم والجلد، ثم دهن الورك كاملا بالخليط.

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- ثم نحضر صينية، ونضع به جميع الخضروات، ونتبله بالتوابل المذكورة بالأعلى، ونقلب جيدا.- ثم نضع عليه ورك الرومى، وكوب الماء المغلى، ونغلف الصينية بورق فويل، وندخلها الفرن الساخن، على درجة حرارة 180 درجة لمدة ساعتين.- وبعد مرور الساعتين، ننزع الفويل، ونفتح الشواية ونترك الرومى حتى يحمر لونه.- ثم نخرج الصينية من الفرن، ويقدم الرومى ساخنا، بجانب أنواع الطعام المختلفة