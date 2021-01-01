لعشاق الرومي .. طريقة عمل أوراك الرومى الروستو

يقدم الشيف مصطفى العمدة طريقة عمل أوراك الرومى الروستو بمذاق لا يقاوم وشكل لافت وطعم لذيذ لعشاق الرومي.
مكونات عمل أوراك الرومي الروستو
ورك رومى
طماطم شيرى
فلفل ألوان
بطاطس صغيرة
جزر
مشروم
ثوم مفروم
زعتر
زيت زيتون
زبد طرى
ملح وفلفل
بابريكا
ثوم بودر
بصل بودر
بهارات فراخ
كارى
كوب ماء مغلى
طريقة عمل أوراك الرومى الروستو
- نخلط الزبد والزعتر والملح والفلفل والقليل من الثوم والكرفس، ونقلبهم جيدا.
- ثم نحضر ورك الرومى المنظف جيدا، ونقوم بفتح الجلد عن اللحم دون أن ننزع الجلد، ونقوم وضع خلطة الزبد مابين اللحم والجلد، ثم دهن الورك كاملا بالخليط.
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