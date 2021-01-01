بعد إقالة فيريرا .. شوبير يكشف هوية مدرب الزمالك الجديد

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن مجلس الزمالك تراجع عن فكرة التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق، خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.
واستقر مجلس إدارة نادي الزمالك على إقالة فيريرا من تدريب الفريق، بعد وداع الفارس الأبيض مسابقة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير":" الزمالك اتفق مع مدير فني أجنبي قبل لقاء الفريق ضد الترجي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، ولكن مجلس إدارة الزمالك اجتمع بالأمس، ويبدو أن فكرة المدرب المصري هي التي انتصرت، على أن يتم التعاقد مع مدير فني أجنبي بداية من الموسم الجديد".
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