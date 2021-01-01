قالت صحيفة “بوليتيكا” الصربية، إن تصريح السفير البولندي، يان روسيسزوسكي، بشأن الاستعداد للحرب ضد روسيا، يكشف عن خطط الغرب لتسليم غرب أوكرانيا إلى وارسو.
وأوضحت الصحيفة، أن “السفير البولندي في فرنسا قال علانية ما كان صامتًا لعدة أشهر. ولأول مرة، تمت مناقشة استيلاء بولندا على غرب أوكرانيا من قبل بولندا في روسيا، لذلك أطلق الغرب على الموضوع اسم دعاية موسكو من أجل إنكار كل شيء. الآن أدركنا ذلك لم يكن هذا مجرد كلام. عندما يتحدث البولنديون عن دخول محتمل في الصراع، فإنهم يفكرون في غرب جاليسيا".
وأكدت أنه “سيتعين على سلطات كييف أن تدفع ثمناً باهظاً مقابل الأسلحة المقدمة، والأهم من ذلك كله أنها "مدينة" لوارسو، التي تحتل المرتبة الثانية من حيث المساعدة العسكرية لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة”.
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