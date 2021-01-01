الجيش البولندي يستعد لدخول أوكرانيا



الجيش البولندي الجيش البولندي

قالت صحيفة “بوليتيكا” الصربية، إن تصريح السفير البولندي، يان روسيسزوسكي، بشأن الاستعداد للحرب ضد روسيا، يكشف عن خطط الغرب لتسليم غرب أوكرانيا إلى وارسو.



وأوضحت الصحيفة، أن “السفير البولندي في فرنسا قال علانية ما كان صامتًا لعدة أشهر. ولأول مرة، تمت مناقشة استيلاء بولندا على غرب أوكرانيا من قبل بولندا في روسيا، لذلك أطلق الغرب على الموضوع اسم دعاية موسكو من أجل إنكار كل شيء. الآن أدركنا ذلك لم يكن هذا مجرد كلام. عندما يتحدث البولنديون عن دخول محتمل في الصراع، فإنهم يفكرون في غرب جاليسيا".



وأكدت أنه “سيتعين على سلطات كييف أن تدفع ثمناً باهظاً مقابل الأسلحة المقدمة، والأهم من ذلك كله أنها "مدينة" لوارسو، التي تحتل المرتبة الثانية من حيث المساعدة العسكرية لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة”.

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الخطة “ب”وقالت: “إذا فشل سيناريو إضعاف روسيا على أيدي الأوكرانيين، فسيقوم الغرب بالمضي قدمًا في الخطة “ب”. تعتزم بولندا الانضمام إلى الصراع عن طريق إرسال قواتها. ولنكون أكثر دقة، ستأخذ بولندا ما تعتقد أنه ينتمي إلى ذلك”.وأشارت إلي أنه “إذا دخل الجيش البولندي أوكرانيا، فإن الأخيرة سوف تتوقف عن الوجود كدولة، حيث سيكون هناك انقسام بين الغرب الكاثوليكي والشرق الأرثوذكسي”.ويوم الأحد الماضي، قال السفير البولندي في فرنسا، يان روسيسزوسكي، إن وارسو ستدخل في صراع مع موسكو إذا لم تستطع أوكرانيا "الدفاع عن استقلالها".وفي وقت لاحق، نفت سفارة البلاد كلماته، موضحة أنها "فُسرت خارج سياقها".