تحذيرات عاجلة من الأرصاد حول طقس الأيام الأولى من رمضان



طقس الأيام الأولى من رمضان طقس الأيام الأولى من رمضان



قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الثلاثاء 21 مارس 2023، في القاهرة والمحافظات.



واستعرض التقرير المذاع عبر برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم.



ويكون الطقس اليوم، مائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الغربية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء، حارا على جنوب الصعيد.

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درجات الحرارة المتوقعة اليومالعظمى الصغرىالقاهرة 23 - 15الإسكندرية 21 - 13الإسماعيلية 24 - 12الغردقة 23 - 15المنيا 22 - 10سوهاج 23 - 10أسوان 26 - 14درجات الحرارة في العواصم العربية والعالميةالعظمى الصغرىالرياض 25 - 16أبوظبي 32 - 22أنقرة 15- 5لندن 14 - 9واشنطن15-5باريس 15 - 9بكين 21 - 10youtubeالأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلةأكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه على مدار الـ 72 ساعة السابقة تعرضنا لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن الانخفاض الملحوظ كان أبرز تلك التغيرات، حيث سجلت درجة الحرارة على القاهرة ما بين 19 و 20 درجة مئوية.وقال محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أنه شهدنا تكاثر للسحب المتوسطة، وسقوط الأمطار الخفيفة على المناطق الساحلية، وبعض محافظات الوجه البحري.وتابع عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم متوقع أن يكون هناك استقرار بالأحوال الجوية، وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تسجل درجات الحرارة اليوم على محافظة القاهرة 23 درجة مئوية ، وكذلك على محافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، بينما ستصل نحو 26 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد.وأشار محمود القياتي، إلى أن ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة سيكون من الغد حتى يوم الجمعة المقبل تحديدا يوم الخميس المقبل، حيث ستسجل درجة الحرارة على القاهرة ما بين 27 إلى 28 درجة مئوية، في حين ستصل لمحافظات الصعيد 32 درجة مئوية.السواحل الشماليةواستكمل تصريحاته قائلا: "أنه سيكون هناك حالة جوية غير مستقرة نهاية يوم الخميس المقبل، وأمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وبعض أجزاء من محافظات الوجه البحري ومدن القناة.تفاصيل طقس أول أيام الربيعكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.وقالت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، إن اليوم يشهد بداية الارتفاعات في درجات الحرارة، وذلك بعد ما شهدته البلاد من انخفاض في درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة الماضية، لافتة إلى أن الأمس شهد نهاية فصل الشتاء واليوم هو بداية فصل الربيع رسميًا.وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هذه الفترة دائمًا ما يصاحبها تقلبات جوية حادة وسريعة، حيث يبدأ اليوم ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية بقيم تتراوح بين الـ3 و5 درجات مئوية، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية من مناطق صحراوية مرتفعة في درجات حرارتها خلال فترة النهار، بالإضافة إلى امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا؛ والذي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس.اعتدال في حركة الرياحوأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 23 درجة مئوية، محذرة من تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر، لافتة إلى وجود اعتدال في حركة الرياح.