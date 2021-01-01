البحوث الفلكية: رؤية هلال رمضان اليوم مستحيلة.. تفاصيل

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دقائق تفصلنا عن إعلان مشيخة الأزهر عن نتيجة إستطلاع رؤية هلال رمضان 2023، لمعرفة وتحديد اول أيام الشهر الفضيل وكشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه وفقا للحسابات الفلكية فإن غدآ هو المتمم لشهر شعبان.



البحوث الفلكية رؤية هلال رمضان اليوم مستحيلة

وقال الدكتور جاد القاضي، أن طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد فستكون رؤية هلال رمضان اليوم مستحيلة، بسبب غروب القمر قبل الشمس، ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، حيث يولد هلال شهر رمضان 2023 اليوم الثلاثاء الموافق 21 مارس، بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي.



وأضاف القاضي، أن عند ساعة رؤية هلال رمضان يلاحظ أن الهلال لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس في مدينة القاهرة وباقي محافظات جمهورية مصر العربية، وسوف يغرب القمر(في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس في القاهرة بـ 10 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (8 - 11 دقيقة)، وبالتالي سنكمل عدة شهر شعبان ثلاثين يوما، ليكون يوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان.

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البحوث الفلكية تستطلع هلال شهر رمضان اليوم برفقة دار الإفتاءوأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، علي أن قرار بداية شهر رمضان والشهور العربية بشكل عام في أيد مفتي الديار المصرية، مشيرا إلى أن منهج دار الإفتاء المصرية في رؤية هلال شهر رمضان هو الجمع بين الرؤية البصرية والحسابات الفلكية، فدار الأفتاء المصرية تستعين بالحسابات الفلكية من أجل معرفة إحداثيات الهلال لعمل رؤية صحيحة لاتتمكن منها التهم أي لا تختلف مع العلم والحساب الفلكي الموثوق فيه.رؤية هلال رمضانتحري رؤية هلال رمضان من الأمور التي تشغل بال المسلمين دائماً، وترتبط بالعديد من التقاليد ودائمآ ما كانت مصر تحتفل بذلك اليوم بشكل كبير حيث أن مفتاح صوم الشهر الكريم، ومعرفة إذا ما كانوا سوف يبدوأ في صلاة التراويح أم انها سوف تأجل لليوم التالي، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرُؤيتِهِ، وأفطِروا لرؤيتِهِ، وانسُكوا لها، فإن غُمَّ عليكُم، فأكمِلوا ثلاثينَ، فإن شَهِد شاهدانِ؛ فصوموا وأفطِروا".بث مباشر رؤية هلال رمضان عبر هذا الرابطويستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، هلال شهر رمضان 1444 الآن، الثلاثاء 21 مارس 2023 الموافق 29 من شهر شعبان لعام 1444 هجريا، بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رمضان 2023، وإعلان موعد أول أيام شهر رمضان من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.استطلاع رؤية هلال رمضان 2023 من داخل مرصد حلوانقال الدكتور ياسر عبد الهادي، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، (مرصد حلوان) أن المعهد سوف يقوم بـ استطلاع رؤية هلال رمضان 2023 من داخل مرصد حلوان، بإضافة أيضاً الي استطلاع الهلال من خلال لجان المعهد المتواجدة خارج القاهرة، وأن ذلك يتم بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رمضان 1444هـ ، وإعلان موعد أول أيام شهر رمضان من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.