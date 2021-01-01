تؤكد Oppo على دعم جهاز Oppo Pad 2 برقاقة معالج Dimensity 9000

ينطلق حدث Oppo اليوم للإعلان الرسمي عن سلسلة Find X6، ولكشف النقاب عن جهاز Oppo Pad 2 اللوحي، ولقد أكد إعلان تشويقي جديد على دعم هذا الإصدار برقاقة معالج Dimensity 9000.
رصد الجيل الثاني من أجهزة Oppo اللوحي مؤخراً في قاعدة بيانات Geekbench، ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن نتائج إختبار آداء هذا الإصدار تشير إلى أن الرقاقة المستخدمة هي Snapdragon 888.
ولقد جاء إعلان تشويقي مؤخراً ليؤكد على أن Oppo تدعم هذا الإصدار برقاقة Dimensity 9000 من MediaTek.
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