تؤكد Oppo على دعم جهاز Oppo Pad 2 برقاقة معالج Dimensity 9000



Oppo Pad 2 Oppo Pad 2

ينطلق حدث Oppo اليوم للإعلان الرسمي عن سلسلة Find X6، ولكشف النقاب عن جهاز Oppo Pad 2 اللوحي، ولقد أكد إعلان تشويقي جديد على دعم هذا الإصدار برقاقة معالج Dimensity 9000.



رصد الجيل الثاني من أجهزة Oppo اللوحي مؤخراً في قاعدة بيانات Geekbench، ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن نتائج إختبار آداء هذا الإصدار تشير إلى أن الرقاقة المستخدمة هي Snapdragon 888.



ولقد جاء إعلان تشويقي مؤخراً ليؤكد على أن Oppo تدعم هذا الإصدار برقاقة Dimensity 9000 من MediaTek.

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كما أكد الإعلان التشويقي على أن جهاز Oppo Pad 2 اللوحي يأتي بسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة UFS 3.1، لذا يأتي الإصدار الجديد بترقية عن الجيل الأول الذي جاء بسعة 128 و256 جيجا بايت، ورقاقة معالج Snapdragon 870.يذكر أن Oppo قدمت جهاز Pad Air اللوحي برقاقة Snapdragon 680، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، أيضاً من المتوقع أن يأتي الجيل الثاني من أجهزة Oppo اللوحية بشاشة LCD بحجم 11.6 إنش، ومعدل تحديث 144Hz، كما يضم بطارية بقدرة 9500mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W.