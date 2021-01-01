يمكنك الحصول على مازيراتي جريكاليه 2023 في مصر بهذه الأسعار



مازيراتي مازيراتي

تعتبر جريكاليه واحدة من أحدث السيارات التي تقدمها شركة مايزراتي الإيطالية، وهي من فئة SUV، وتعتبر ثاني سيارة بهذه الفئة تنتجها الشركة الإيطالية بعد سيارتها ليفانتي التي بدأ انتاجها في 2016.



ومؤخرا قدمت شركة MTI هذه السيارة في مصر باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات مايزراتي الإيطالية، وقدمتها بثلاثة فئات أسعارهم كالتالي:



- فئة أولى GT بسعر 3 مليون و800 ألف جنيه.

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- فئة ثانية مودينا بسعر 4 مليون و350 ألف جنيه.- فئة ثالثة تروفيو بسعر 6 مليون جنيه (متاحة بالطلب الخاص).ويقدم الوكيل المحلي مع هذا الموديل من السيارة 6 فئات من المحركات، الأولى متاحة بأول فئة من السيارة، وهي عبارة عن نظام دفع هجين بسيط يضم محرك بنزين وأخر كهربائي، وتبلغ القوة الكلية لهذا النظام 300 حصان وعزمه 450 نيوتن متر.أما الفئة الثانية من المحركات فتتوافر بالفئة الثانية، وهي أيضا لنظام دفع هجين بسيط بقوة 330 حصان وعزم 450 نيوتن متر، أما الفئة الثالثة فتتوافر بالفئة الثالثة من السيارة، وهي لمحرك V6 بسعة 3000 سي سي وبقوة 530 حصان وعزم 620 نيوتن متر.