أسباب وطريقة الإصلاح تسرب البنزين من سيارتك..



تسرب البنزين تسرب البنزين

يمكنك التعرف على تسرب البنزين من أسفل السيارة من خلال رائحته المعروفة، إذا قمت بتحريك سيارتك ولاحظت وجود بركة كبيرة أو صغيرة، فتحقق من الرائحة الكثيفة والسميكة للوقود.



في حين أن فقدان البنزين أمر غير مريح ومكلف وملوث، إلا إنه خطير، إذ أن اشتعال النيران هو المشكلة المحتملة الأكثر خطورة، لذلك من الضروري أخذ الأمر على محمل الجد.



متى يحدث تسرب البنزين؟

قد يشير ظهور بركة وقود عند إيقاف السيارة إلى أن المشكلة لا علاقة لها بضغط الوقود، ففي الواقع، ربما كان البنزين يقطر طوال الوقت الذي كنت تقود فيه السيارة، لكن لم تكن قادرًا على ملاحظته.

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من المرجح أن يكون هناك ثقب صغير أو صدع في خطوط الوقود، أو الأختام في النظام، أو خزان الوقود نفسه، ويمكن أن يكون لمرشح الوقود أيضًا تسرب صغير.تسرب الغاز عند الاشتعالعندما تدير المفتاح في الإشعال، ستسمع أنين مضخة الوقود تبدأ، وفي هذه الأيام، مثل أي شيء آخر، يتم تشغيله كهربائيًا، ما يدفع الغاز من الخزان عبر الخطوط والفلتر إلى المحرك.إذا بدأ التسرب فقط عندما تعمل المضخة بنشاط، ما يؤدي إلى الضغط على النظام، فهذا يشير إلى أن السبب الجذري مرتبط بضغط الوقود.قد تكون هناك مشكلة في الحقن أو الخطوط المؤدية إلى المحاقن، وهذه تعمل تحت ضغوط أعلى من معظم النظام.الاحتمال الآخر هو تمزق خط الشعر في أي جزء مضغوط، مثل فلتر الوقود وخطوط الوقود. قد يكون الكراك صغيرًا جدًا بحيث لا يمكن للسائل أن يتقطر من خلاله قبل أن يتم ضغطه عبر النظام بواسطة المضخة.تسرب الوقود من قاع السيارة عند التعبئةإذا لاحظت تسرب الغاز من أسفل سيارتك عند ملئها في محطة وقود، فستجد الضرر في مكان ما حول خزان الوقود أو خرطوم تعبئة الوقود.إصلاح تسرب البنزين في السيارةمع وجود النصائح المتعلقة بتسرب الوقود أكثر من المعتاد، فمن الضروري أن تأخذ مركبتك إلى ميكانيكي مدرب بالكامل.لأن مخاطر الحريق كبيرة، إذا كنت لا تعرف بالضبط ما تفعله، فقد تؤدي أيضًا إلى تفاقم المشكلة.على الرغم من أفضل محاولات الإنترنت لإقناعك، يجب أن تأخذ سيارتك دائمًا إلى محترف عندما يتعلق الأمر بنظام الوقود.هناك استثناء واحد محتمل، إذا كانت المشكلة بلا شك تتعلق بفلتر الوقود، فقد تتمكن من تغييره بنفسك بسهولة وأمان.ومع ذلك، إذا كنت لا تعرف ما هو مرشح الوقود، أو كيف يبدو، أو مكان العثور عليه، فيجب أن تصطحب سيارتك إلى ميكانيكي .