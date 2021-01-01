تقدم تويوتا حلول تنقل ذكية لدعم كبار السن

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أشارت بعض الأبحاث باليابان لعدم قدرة سير 20% من الأشخاص فوق سن الـ75 لأكثر من 10 متر دون تعب بجانب تحركهم خارج المنزل لمرات أقل بنسبة 10% عن هؤلاء البالغة أعمارهم 65، بينما يميل كبار السن الغير حاصلين على رخصة قيادة للبقاء في المنزل بنسبة 20%.



توضح تويوتا انخفاض القدرات الجسمانية لليابانيين مع تطور أعمارهم ما يقيد حركتهم للخروج أو التسوق وكان ذلك السبب الأساسي وراء تطويرها عدة حلول ضمن قطاع المايكرو موبيليتي من أجل دعمهم للانطلاق بشكل أكثر استقلالية وسهولة في إطار فلسفتها بعنوان «وسائل تنقل للجميع».



تبدأ وسائل التنقل الذكية من C+Walk t الذي يظهر بشكل مشابه للسكوتر الكهربائي الذي تم تطبيق استخدامه في عدة دول على مستوى العالم ومن ضمنها القاهرة، بينما يعتمد على ثلاثة عجلات بيوفر حركة أسهل ويمكن استخدامه على أرصفة الطرق العامة كما ستقدمه الشركة بتحديث برمجي قريبًا لإعادة ضبط سرعته القصوى ليلائم أحدث قوانين وسائل التنقل الصغيرة البطيئة في اليابان.

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والاختيار الثاني والأحدث هو C+Walk c المعتمد على فكرة مشابهة بثلاثة عجلات بينما يتضمن مقعد ووحدة مختلفة للتحكم كما يتمكن من تحديد العقبات أثناء السير في مناطق المشاة لتجنب المشاة بينما يعمل بسرعة مماثلة لتلك التي سير بها البشر أثناء التنزه.عمل هذا الجهاز عبر محركين كهربائيين خلفيين تدعمهم بطارية ليثيوم أيون وتبدأ أسعاره من 498 ألف ين ما يعادل حوالي 117 ألف جنيه.تعمل تويوتا للتعاون مع المؤسسات الحكومية لاستخدام هذه الوسائل في تسهيل تنقل السكان والسياح بالمناطق الحيوية وتوظيفها لتعزيز شبكة المواصلات.