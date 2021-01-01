احذر ارتداء نظارات شمسية بهذه الألوان أثناء القيادة..لهذا السبب..

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غالبًا ما يُنظر إلى النظارات الشمسية على أنها أزياء، لكن الكثير من الناس يستخدمونها لحماية أعينهم من الأشعة فوق البنفسجية.



ويختار بعض السائقين ارتداء النظارات الشمسية أثناء القيادة لأغراض تتعلق بالسلامة، ولكن هل النظارات الشمسية فعالة، وما هو اللون الأفضل؟



هل النظارات الشمسية تحمي عينيك؟

يمكن للشمس أن تلحق الضرر بعينيك، ووفقًا لجامعة كولومبيا، يمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى إعتام عدسة العين وتلف القرنية والملتحمة والسرطان والتنكس البقعي المرتبط بالعمر.

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يمكن لبعض الأنواع أن تحمي عينيك، فالنظارات الشمسية مفيدة لصحتك إذا كانت العدسات تحجب الأشعة فوق البنفسجية حال ارتداء النظارات الشمسية بشكل صحيح.تعمل العيون على ترشيح معظم الأشعة فوق البنفسجية وليس كلها، وأي شيء يحد من التعرض للأشعة فوق البنفسجية للعين يخفف من المخاطر، وتحمي النظارات الشمسية عينيك ويمكنها أيضًا حماية الجلد حول العينين.النظارات الشمسية التي لا تحجب الأشعة فوق البنفسجية لا تحمي عينيك، وإذا كنت ترتدي نظارة شمسية لأكثر من مجرد مظهر، فتأكد من قراءة الملصق بعناية قبل الشراء.هل اللون مهم؟تأتي معظم النظارات الشمسية بدرجات متفاوتة من الأسود أو البني، ولكنها تأتي أيضًا بألوان مثل الأزرق والأخضر والبرتقالي وحتى الأحمر.على الرغم من أنها قد تجعلك تبدو أنيقًا، إلا أن تلك الألوان الجميلة لا تفيد عينيك أثناء القيادة.فالظلال مثل الأحمر والأخضر والبرتقالي قد تشوه رؤيتنا لإشارات المرور التي نحتاج إلى أن نكون قادرين على التعرف عليها بشكل موثوق أثناء القيادة، لذلك احزر ارتدائها.بالنسبة للنظارات الشمسية المستقطبة (نظارات تضبط الضوء الأفقي الوارد، فالضوء المنعكس أفقياً عن سطح أكثر كثافة من الضوء، مثل الجليد، ينتج عنه وهج غير مريح)، فهذا يعتمد بشكل كبير على الوقت من اليوم ونوع السيارة التي تقودها.إذ تساعد النظارات الشمسية المستقطبة في حجب قدر كبير من الوهج ، لكن زاوية الشمس يمكن أن تلغي ذلك.يجب على سائقي الدراجات النارية تجنب ارتداء النظارات الشمسية المستقطبة، خاصةً عندما تمطر. إنها تجعل من الصعب تمييز الطريق، لذا كن حذرًا إذا كنت على دراجة بنظارات شمسية مستقطبة.