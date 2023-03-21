أسعار العملات فى مصر اليوم الثلاثاء 21-3-2023 أمام الجنيه بمستهل التعاملات الصباحية



أسعار العملات أسعار العملات

شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 21-3-2023 تبايناً بسعري الشراء والبيع ببداية عمليات التداول بالقطاع المصرفي المصري في البنوك العاملة بالسوق، مقابل الجنيه، وخلال التقرير التالي يرصد موقع جريدة «المال» متوسطات أسعار صرف عدد «6» عملات أجنبية وعربية مقابل الجنيه وهي «الجنيه الإسترليني، و اليورو، و الدولار الأمريكي، و الريال السعودي، و الدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي»، المنشورة على موقع البنك المركزي المصري.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم: 8.20 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.



سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.56 جنيه للشراء، 100.93 للبيع.

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