أسعار العملات فى مصر اليوم الثلاثاء 21-3-2023 أمام الجنيه بمستهل التعاملات الصباحية

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أسعار العملات

شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 21-3-2023 تبايناً بسعري الشراء والبيع ببداية عمليات التداول بالقطاع المصرفي المصري في البنوك العاملة بالسوق، مقابل الجنيه، وخلال التقرير التالي يرصد موقع جريدة «المال» متوسطات أسعار صرف عدد «6» عملات أجنبية وعربية مقابل الجنيه وهي «الجنيه الإسترليني، و اليورو، و الدولار الأمريكي، و الريال السعودي، و الدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي»، المنشورة على موقع البنك المركزي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الريال السعودي اليوم: 8.20 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.56 جنيه للشراء، 100.93 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع،

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.68 جنيه للشراء، 37.81 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.00 جنيه للشراء، 33.11 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
بنك الكويت الوطني: 95.00 جنيه للشراء، 101.21 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 96.96 جنيه للشراء، 100.64 للبيع.

المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، 100.96 جنيه للبيع.

بنك مصر: 96.96 جنيه للشراء، 100.63 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.19 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء،8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر: 37.41 جنيه للشراء، 37.75 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.41 جنيه للشراء، 37.81 للبيع.

بنك الإسكندرية: 37.53 جنيه للشراء، 37.90 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 37.42 جنيه للشراء، 37.88 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك الإسكندرية: 32.80 جنيه للشراء، 33.19 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.69 جنيه للشراء، 33.10 للبيع.

المصرف المتحد: 32.70 جنيه للشراء، 33.16 للبيع.

بنك مصر: 32.69 جنيه للشراء، 33.03 للبيع،

سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

المصدر: جريده المال

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