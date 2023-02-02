«الهيئة العامة الإصلاح الزراعي»: حملات لتدقيق زراعات المحاصيل الاستراتيجية



وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

اعلنت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اطلاق حملات المرور والمتابعة لتدقيق زراعات المحاصيل الزراعية، بكافة الإدارات والمديريات التابعة لها في المحافظات المختلفة، وكذلك المشروعات التي يتم تنفيذها من خلالها.



ومن جهته قال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أنه فى اطار السياسة العامة للهيئة، تم تشكيل عدد ثلاث لجان من القيادات التنفيذية بالهيئة ولجانه المشكلة للمرور على المديريات لمتابعة اعمالها للوقوف على جميع الأعمال بكافة الجمعيات المحلية والمناطق وكذلك الإدارات بالمديرية استكمالا لعمليات التقييم والمتابعة المستمرة لكل مديريات الإصلاح الزراعي.



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وأضاف الفولي، انه تم ، المرور على مديريات الإصلاح الزراعي مناطقها المختلفة، كذلك الجمعيات التابعة لها بمحافظات: البحيرة والغربية والإسماعيلية حيث تم مراجعة كافة الأعمال ومدي توفر كافة مستلزمات الإنتاج من حيث الاسمدة والمبيدات وبدائلها .وكذلك انتظام الدورة المستندية وانتظام القيد في السجلات والتأكيد على سلامة تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك ومراجعة قسائم التحصيل بالجمعيات ومراجعة سجل التعديات بكل جمعية والمرور على مساحات القمح والبنجر وكذلك مراجعة اعمال المشاريع التعاونية الموجودة بالجمعيات والمناطق وكذلك متابعة تحصيل القيمة الايجارية الجديدة وذلك بواقع 5000 جنيه للفدان .وتابع انه تم من خلال اللجنة الثانية المرور على مديريات أسيوط، والمنيا لمراجعة حصر كافة الأراضي ولاية الهيئة سواء المؤجرة أو أي مساحات مازالت تحت يد الهيئة ولم يتم التصرف فيها، فضلاً عن أعمال الملكية والحيازة، والحصر، كذلك أعمال المساحات الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياه كريمة لتنمية الريف المصري.وقال رئيس الهيئة ان اللجنة الثالثة تولت المرور على مديريات اسوان والاقصر وقنا واسيوط والمنيا وبنى سويف ودمياط ومناطق الأملاك التابعة لها حيث تم مراجعة كافة الأعمال المالية والإدارية وانتظام الدورة المستندية وانتظام القيد في السجلات والتأكيد على سلامة تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك ومراجعة سجلات القيمة الايجارية الجديدة.وأوضح الفولي، انه تم التأكيد على مديري الجمعيات ومفتشي المناطق والمديرية بالمرور الدوري لمساحات القمح المنزرعة للوقوف على الإصابات الحشرية والفطرية والتدخل الفوري للعلاج وكذلك الاستعداد الكامل لموسم توريد محصول القمح في إطار مبادرة الإصلاح الزراعي لتوريد كل حبه قمح هذا الموسم، كذلك تم مراجعة موقف تقليع محصول بنجر السكر (عروات مختلفة ) وتوريده للمصانع، كذلك مراجعة اعمال الحصر للموسم الشتوي لكافة المحاصيل.وأشار الى انه تم أيضاً التأكيد على المديريات بأهمية الزراعة التعاقدية مع المنتفعين بالنسبة للمحاصيل الزراعية الإستراتيجية فى "القمح، الذرة البيضاء والصفراء، فول الصويا، وعباد الشمس " اضافة الى محصول بنجر السكر المطبق عليه الزراعة التعاقدية حالياً من خلال الإعلان عن أسعار ضمان وفى وقت مبكر قبل الزراعة بما يحفز المزارع من التوسع فى هذه المحاصيل الاستراتيجية.وأكد رئيس الهيئة، أن هناك لجان للمراجعة وتدقيق الحصر الشتوي، وخاصة لمحصول القمح مع لجنه المحافظة علي مستوى الجمهورية، لتدقيق زراعات المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.