يطور الذكاء الاصطناعي علاج السرطان في 30 يومًا فقط

طور الذكاء الاصطناعي علاج السرطان في 30 يومًا فقط، وأظهر أنه يمكن أن يتنبأ بمعدل بقاء المريض على قيد الحياة باستخدام ملاحظات الأطباء.
عمل باحثون من جامعة تورنتو مع Insilico Medicine لتطوير علاج محتمل لسرطان الخلايا الكبدية (HCC) باستخدام منصة اكتشاف دواء بالذكاء الاصطناعي تسمى Pharma.
سرطان الكبد (HCC) هو شكل من أشكال سرطان الكبد، وصمم الذكاء الاصطناعي نظام، الذي يمكنه أيضًا التنبؤ بمعدل البقاء على قيد الحياة، هو اختراع علماء من جامعة كولومبيا البريطانية وBC Cancer، الذين وجدوا أن النموذج دقيق بنسبة 80?.
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