يطور الذكاء الاصطناعي علاج السرطان في 30 يومًا فقط



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

طور الذكاء الاصطناعي علاج السرطان في 30 يومًا فقط، وأظهر أنه يمكن أن يتنبأ بمعدل بقاء المريض على قيد الحياة باستخدام ملاحظات الأطباء.



عمل باحثون من جامعة تورنتو مع Insilico Medicine لتطوير علاج محتمل لسرطان الخلايا الكبدية (HCC) باستخدام منصة اكتشاف دواء بالذكاء الاصطناعي تسمى Pharma.



سرطان الكبد (HCC) هو شكل من أشكال سرطان الكبد، وصمم الذكاء الاصطناعي نظام، الذي يمكنه أيضًا التنبؤ بمعدل البقاء على قيد الحياة، هو اختراع علماء من جامعة كولومبيا البريطانية وBC Cancer، الذين وجدوا أن النموذج دقيق بنسبة 80?.

قد يعجبك أيضا...

أصبح الذكاء الاصطناعي سلاحًا جديدًا ضد الأمراض الفتاكة، حيث أن التكنولوجيا قادرة على تحليل كميات هائلة من البيانات، وكشف الأنماط والعلاقات والتنبؤ بآثار العلاجات.استخدم الفريق AlphaFold، قاعدة بيانات بنية بروتينية مدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI)، لتصميم وتوليف دواء محتمل لعلاج سرطان الخلايا الكبدية (HCC)، وهو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الكبد الأولي.وتم إنجاز هذا العمل الفذ في 30 يومًا فقط من اختيار الهدف وبعد تصنيع سبعة مركبات فقط.واكتشف الباحثون جزيئًا أكثر فاعلية - على الرغم من أن أي دواء محتمل سيظل بحاجة إلى الخضوع لتجارب إكلينيكية.