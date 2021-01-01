تعرف على أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ في الإمارات

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قال علماء آثار يوم الإثنين إنهم عثروا على أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ في الخليج العربي على جزيرة قبالة إحدى مشيخات شمال الإمارات العربية المتحدة.



وتم العثور على القطع الأثرية في هذه المدينة على جزيرة الصينية في أم القيوين ، والتي من المحتمل أن تكون موطنًا لآلاف الأشخاص ومئات المنازل ، تعود إلى تاريخ المنطقة قبل الإسلام في أواخر القرن السادس.



وفي حين تم ذكر مدن في النصوص التاريخية ، فإن هذا يمثل المرة الأولى التي يقول فيها علماء الآثار إنهم عثروا فعليًا على واحدة من هذه الحقبة القديمة عبر دول الخليج العربي، وذلك حسب ما ذكره موقع ياهو نيوز.

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قال تيموثي باور ، الأستاذ المشارك في علم الآثار في جامعة الإمارات العربية المتحدة ، مستخدماً كلمة تعني "الخليج" بالعربية: "هذا هو أقدم مثال على هذا النوع من البلدة الخليجية على وجه التحديد لصيد اللؤلؤ، وأنها السلف الروحي لمدن مثل دبي".تقع بلدة صيد اللؤلؤ على جزيرة الصينية ، التي تحمي مستنقعات خور البيضاء في أم القيوين ، وهي إمارة تبعد حوالي 50 كيلومترًا (30 ميلاً) شمال شرق دبي على طول ساحل الخليج العربي. الجزيرة ، التي يعني اسمها "الأضواء الساطعة" على الأرجح بسبب تأثير الشمس البيضاء الحارقة فوقها ، شهدت بالفعل علماء آثار يكتشفون ديرًا مسيحيًا قديمًا يعود تاريخه إلى 1400 عام .تقع المدينة جنوب هذا الدير مباشرة على أحد أصابع الكرلنج بالجزيرة وتمتد على مساحة 12 هكتارًا (143500 ياردة مربعة).وقال باور إن علماء الآثار عثروا هناك على مجموعة متنوعة من المنازل المبنية من صخور الشاطئ وقذائف الهاون الجيرية ، تتراوح من الأحياء الضيقة إلى المزيد من المنازل المترامية الأطراف ذات الساحات ، مما يشير إلى التقسيم الطبقي الاجتماعي.كما يحمل الموقع أيضًا علامات الاستيطان على مدار العام ، على عكس عمليات صيد اللؤلؤ الأخرى التي تجري في المواقع الموسمية في المنطقة.اكتشف علماء الآثار في المنازل لآلئًا فضفاضة وأوزانًا للغطس ، استخدمها الغواصون الأحرار في النزول بسرعة إلى قاع البحر معتمدين فقط على أنفاسهم.ويذكر أن المدينة تسبق ظهور الإسلام في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية ، مما يجعل سكانها على الأرجح مسيحيين، حيث ولد نبي الإسلام محمد حوالي عام 570 وتوفي عام 632 بعد فتح مكة في المملكة العربية السعودية الحالية.وشارك في أعمال التنقيب قسم السياحة والآثار في أم القيوين وجامعة الإمارات والبعثة الأثرية الإيطالية في الإمارة ومعهد دراسة العالم القديم بجامعة نيويورك. وتخطط أم القيوين ، الإمارة الأقل سكانًا في الإمارات العربية المتحدة ، لبناء مركز للزوار في الموقع