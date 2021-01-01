أطعمة يمكنك تناولها لزيادة مستويات أوميجا 3 بشكل طبيعي



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

أحماض أوميجا 3 الدهنية هي واحدة من العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك بكميات كافية ليعمل بشكل صحيح.



وتعتبر الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة (PUFA) التي لا ينتجها الجسم ، أوميجا 3 مسؤولة عن تنظيم مستويات الالتهاب ، وكذلك تطور الدماغ والجهاز العصبي. وإذا لم يحصل جسمك على أوميجا 3 بكميات كافية ، فقد يؤدي ذلك إلى مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية مثل الجفاف والتبول المتكرر والتعب وتقلب المزاج.



كما هو الحال مع أي نقص غذائي ، فإن نقص أحماض أوميجا 3 الدهنية في الجسم يأتي في شكل بعض الأعراض.

قد يعجبك أيضا...

وبحسب ما ذكره موقع news18، خمس علامات تدل على أنك تعاني من نقص أوميجا 3:تهيج وجفاف الجلداحمرار الجلد ، والبشرة الحساسة والجافة ، أو زيادة غير عادية في حب الشباب يمكن أن تكون علامات على نقص أوميجا 3، وتمنع المغذيات فقدان ترطيب الجلد وتساعد على حمايته من المهيجات.عيون جافةإذا كانت عيناك متهيجة أو جافة بشكل غير عادي ، فقد تحتاج إلى فحص مستويات أوميجا 3، ويلعب الأحماض الدهنية دورًا محوريًا في الحفاظ على رطوبة العين وإنتاج الدموع وصحة العين بشكل عام.اكتئابالأحماض الدهنية أوميجا 3 لها تأثيرات مضادة للالتهابات وتساعد في علاج الأمراض التنكسية العصبية مثل الاضطراب ثنائي القطب والخرف والزهايمر.وتظهر العديد من الدراسات وجود صلة بين ارتفاع معدل الإصابة بالاكتئاب وانخفاض مستويات أوميجا 3.كثرة العطش والتبوليمكن أن يتسبب نقص أوميجا 3 في شعور جسمك بالجفاف وشعور بجفاف الفم والحلق.مشاكل الشعرقد يشعر شعرك أيضًا بآثار أي نقص غذائي، وقد تكون زيادة تساقط الشعر والتغيرات في نسيج الشعر وسلامته وكثافته علامات على أن حاصل أوميجا 3 أقل من المستوى الذي يتطلبه جسمك.كيفية تحسين مستويات أوميجا 3:بينما يمكنك تناول المكملات الغذائية للتعامل مع انخفاض مستويات أوميجا 3 ، إلا أن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تعطي دفعة طبيعية لمستويات العناصر الغذائية في جسمك، وأن اتباع نظام غذائي غني بالبذور والمكسرات وأنواع معينة من الأسماك مفيد للغاية في هذا الصدد.فيما يلي بعض الأطعمة التي يمكنك تناولها لزيادة مستويات أوميجا 3 بشكل طبيعي:عين الجمليحتوي الجوز على الكثير من العناصر الغذائية بما في ذلك أوميجا 3 وفيتامين هـ والنحاس والمنجنيز، ويمكنك الحصول على الجوز إما بمفرده أو إضافته إلى المخفوق أو السلطة أو أي وصفة أخرى.بذور الشيابذور الشيا هي مصدر قوة للعناصر الغذائية وتحتوي أيضًا على الألياف والبروتين، أضف العنصر إلى السلطات أو العصائر لزيادة مستويات أوميجا 3، ويمكنك أيضًا تجربة خلط بذور الشيا والماء ليكون بمثابة بديل غذائي للبيض.سمك السلمونمن أكثر الأطعمة الغنية بالمغذيات في العالم ، إضافة سمك السلمون إلى نظامك الغذائي يمكن أن يكون له فوائد عديدة وبصرف النظر عن معالجة أي نقص في أوميجا 3 ، يمكن للطعام أن يساعد في تقليل مخاطر المشكلات الصحية مثل الاكتئاب وأمراض القلب والخرف.بذور الكتانزيت السمك.. بـ 8 خطوات تخلصي من وزنك الزائدستمنحك بذور الكتان دفعة من الألياف والمغنيسيوم والعناصر الغذائية الأخرى. في الواقع ، غالبًا ما يستخدم زيت بذور الكتان كبديل لأوميجا 3.