تعلم كيف يمكن تعطيل حساب واتساب الخاص بك فى حالة ضياع أو سرقة هاتفك المحمول

في حال فقدت هاتفك أو تمت سرقته يمكنك أن تعطل حسابك في واتساب لتضمن ألا يستعمله أحد، وهناك أيضاً العديد من الأمور التى يجب القيام بها عند سرقة هاتفك الذكي، مثل محاولة تتبع مكانه ومسح الملفات عن بعد أو إغلاقه بالكامل، حتى لا يتمكن السارق من الوصول إلى الحسابات الخاصة بك بسهولة، ولكن إن لم تتمكن من فعل ذلك، فيجب أن تبدأ في تعطيل حسابك في واتساب.
الخطوات التي يجب اتباعها لتعطيل حسابك في واتساب:
إيقاف شريحة الهاتف: يجب أولاً بالاتصال بشركة الاتصالات التي تزودك بخدمة المحمول فور فقدان هاتفك لإيقاف شريحة الهاتف (ما يعرف بـ SIM كارد)، حينها يصبح من المستحيل التحقق من الرقم وتفعيل حساب واتساب على الجهاز المفقود، حيث لا بد أن تكون شريحة الهاتف مُفَعّلة ليتمكن الشخص الذي بات الهاتف بحوزته أن يتلقى كود التحقق ضمن رسالة نصية أو مكالمة هاتفية ليتمكن من تفعيل الحساب.
هنا لديك خياران:
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