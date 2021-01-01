نصائح هامه للحفاظ على هاتفك الذكى من أضرار ارتفاع درجات الحرارة فى الصيف

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درجات الحرارة القصوى (الساخنة والباردة) ضارة بالهواتف الذكية، مع دخول فصل الصيف من المقرر أن تلمس درجات حرارة مرتفعة في معظم دول العالم بعضها يصل إلي 40 درجة مئوية، لذلك عليك اتباع بعض النصائح لحماية هواتفك الذكية خلال أشهر الصيف:



لا تترك هاتفك داخل السيارات المتوقفة بالخارج في الشمس



وفقًا لشركة آبل، فإن تعريض أجهزة آيفون لدرجات حرارة محيطة تزيد عن 35 درجة مئوية يمكن أن يضر بطاريتها، كذلك الحال بالنسبة لهواتف أندرويد.



لا تضع الهاتف على لوحة التحكم

أثناء القيادة، لا تترك الهاتف على لوحة القيادة، قد يؤدي ذلك إلى تعريضه لأشعة الشمس المباشرة القادمة من الزجاج / الزجاج الأمامي.



لا تحتفظ بالهاتف / تشحنه تحت أشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة

تميل الهواتف الذكية أيضًا إلى امتصاص الحرارة من محيطها، لذلك من الأفضل عدم إبقاء أجهزتك في ضوء الشمس المباشر.



تأكد من أن هاتفك محفوظ في مكان بارد وجاف (ويفضل أن يكون تحت الظل) كلما قمت بشحنه، نظرًا لأن شحن البطارية نفسها يتسبب في ارتفاع درجة حرارة معظم الهواتف.



تجنب استخدام الهواتف الذكية كثيرًا في الهواء الطلق أثناء النهار

تجنب استخدام الهاتف لإجراء محادثات طويلة جدًا أو غير ذلك إذا كنت بالخارج في ضوء الشمس لفترة طويلة، فإذا كنت في الخارج في الشمس وتشعر أن هاتفك الذكي أكثر سخونة من المعتاد، فلا تستخدمه لبعض الوقت.



لا تفرط في شحن الهاتف لتجنب مشاكل التسخين

يميل معظم المستخدمين إلى شحن هواتفهم طوال الليل أثناء نومهم، على الرغم من أن معظم الهواتف هذه الأيام تأتي بقطع تلقائي عندما يتعلق الأمر بالبطارية، إلا أنه من الجيد عدم الإفراط في شحن هاتفك.



لا يمكن أن تتسبب هذه الممارسة في تلف البطارية فحسب، بل يمكن أن تتسبب أيضًا في حدوث مشكلات في التدفئة في الهواتف الذكية.



تجنب الاحتفاظ بهواتفك الذكية أسفل الوسائد أو البطانية أثناء الشحن

ومن الممارسات الجيدة استخدام الهواتف الذكية مع الحافظة، حيث يمنحهم الحماية اللازمة من السقوط العرضي.



ولكن إذا شعرت بارتفاع درجة حرارة الهاتف، فمن المستحسن إخراج الغطاء لبعض الوقت، خاصة إذا كنت بالخارج في الشمس.

