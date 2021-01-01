آخر التسريبات حول هاتف أيفون القابل للطى المنتظر

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منذ ظهور الهواتف الذكية القابلة للطي، كان العديد من محبي أبل ينتظرون جهاز iPhone القابل للطي، وفي حين أن جميع العلامات التجارية الشهيرة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد قد أعلنت إما عن أجهزة قابلة للطي أو أكدت أنها تعمل على نفس الأجهزة، فحتى الآن ، لا تزال شركة آبل صامتة بشأن أجهزتها القابلة للطي، ولم يعلق مسؤولو الشركة حتى الآن على أي iPhone قابل للطي على الإطلاق.



ولكن في حين أن شركة أبل لم تقل شيئًا رسميًا عن هواتفها القابلة للطي، فقد قدمت الشركة براءات اختراع حول الأجهزة المحمولة القابلة للطي، حيث عود تاريخ أقدم طلب إلى عام 2016، والآن، فإن أحدث طلب براءة اختراع، كما رأيته Business Insider لأول مرة، مؤرخ في 16 مارس.



ويظهر التطبيق، بعنوان "جهاز العرض القابل للسحب الذاتي وتقنيات حماية الشاشة باستخدام اكتشاف السقوط"، أن تبحث الشركة عن طرق لمنع حدوث أضرار جسيمة لشاشة iPhone في حالة سقوط الجهاز، وتحتوي براءة الاختراع أيضًا على أكثر من 30 صورة توضح كيفية عمل التكنولوجيا.



ماذا تقول براءة الاختراع

"في بعض الجوانب، يمكن للأجهزة المحمولة ذات الشاشات القابلة للطي والقابلة للدحرجة أن تستخدم مستشعرًا لاكتشاف التسارع الرأسي فيما يتعلق بالأرض لتحديد ما إذا كان الجهاز المحمول قد سقط أم لا، وإذا اكتشف المستشعر أن الجهاز المحمول قد سقط، فيمكن للجهاز القابل للطي طيها أو سحبها جزئيًا على الأقل لتوفير الحماية من الشاشة الهشة من الاصطدام بالأرض، وحتى طي الشاشة بزاوية أقل من 180 درجة يمكن أن يوفر بعض الحماية لأن الجهاز المحمول يمكن أن يضرب حواف الجهاز المحمول بدلاً من الشاشة نفسها، وفي تجسيدات مختلفة، يمكن للجهاز القابل للدحرجة سحب الشاشة إذا تم تجاوز حدود التسارع المحددة مسبقًا، "كما يقول ملخص طلب براءة الاختراع.



وإذا قامت أبل بإحضار هذه الميزة إلى أجهزة iPhone القابلة للطي، فستكون بالتأكيد واحدة من أكبر الفروق حيث لا يوفر أي هاتف قابل للطي في السوق هذا حتى الآن.



إشاعة iPhone قابلة للطي

كانت الشائعات حول iPhone القابل للطي مستمرة منذ سنوات، ولم تؤكد الشركة أحدًا أبدًا ، فقد قدمت سلسلة من طلبات براءات الاختراع للجهاز. يقال إن براءة اختراع تم إيداعها في يوليو 2020 قد ألمحت إلى تصميم iPhone القابل للطي.



وأظهرت براءة الاختراع تصميمًا لجهاز محمول بشاشة مرنة تطوى إلى النصف، مع بقاء جزء واحد من الشاشة مرئيًا حتى عند إغلاق الجهاز، هذا نهج مختلف عما اتخذته معظم العلامات التجارية للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android حتى الآن.