آثار عين شمس تكشف مواصفات امتحانات الميدتيرم

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كشف الدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الاثار بـ جامعة عين شمس، حقيقة عقد امتحانات الميدتيرم بنظام أونلاين مؤكدا أن الامتحانات سوف تكون حضوريا بالكلية .

وقال حسام طنطاوي خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، إن امتحانات الميدتيرم سوف تبدأ في نهاية شهر مارس الجاري، موضحًا أنه حاليًا يتم إعداد الجداول وتجهيزها بشكل جيد لـ إعلانها للطلاب في أقرب وقت حتى يكونوا على أتم الاستعداد لها دون وجود أية مشكلة .



وأوضح حسام طنطاوي أن امتحانات الميدتيرم لن تستغرق أكثر من أسبوعين منوها أن أسئلة امتحانات الميدتيرم تأتي واضحة وسهلة وسوف تراعى كافة مستويات الطلاب بالكلية .





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txtمصطفى حسني من جامعة عين شمس: الإيمان بالقدر بخيره وشره علاج فعّال للقلق.. و96% من أسرار الكون مازالت غامضة| شاهدوكان قد عقد مجلس كلية الآثار بجامعة عين شمس، اجتماعه الشهرى السادس عشر بقاعة مجلس الكلية برئاسة الدكتور حسام طنطاوي؛ عميد الكلية، وبحضور الدكتور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والسادة أعضاء المجلس من الداخل.واستهل الدكتور حسام طنطاوي الاجتماع بالترحيب بالسادة الأعضاء متمنيًّا التوفيق للجميع، ثم انتقل سيادته إلى مناقشة موضوعات الاجتماع؛ ومنها ما يخص قطاع شئون التعليم والطلاب:الإحاطة بما تم بشأن قيد الطلاب المستجدين للعام الجامعي 2022- 2023 وشروط توزيعهم على البرامج العلمية، واعتماد خطة التدريبات والزيارات العلمية لبرامج الكلية خلال الفصل الدراسي الثاني، ومواصفات ومعايير الورقة الامتحانية لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الجاري.وبانتقال المناقشات إلى قطاعي الدراسات العليا وخدمة المجتمع تناول الدكتور أحمد الشوكي؛ وكيل الكلية للدراسات العليا، في الجلسة عدة موضوعات من أبرزها: اعتماد تشكيل لجان مناقشة عدة رسائل ماجستير ودكتوراه، والموافقة على السفر للمشاركة ببحث فى مؤتمر دولي، واعتماد الخطة التنفيذية لأنشطة إدارة المشروعات خلال شهري أبريل ومايو.