الجامعة الأمريكية تعلن عن منح للطلاب المتفوقين

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تعلن الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الآن، عن "برنامج منح التميز" الذي تطلقه الجامعة لتقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين في المجالات الأكاديمية وغير الأكاديمية بدءًا من خريف 2023.



وقال الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن "برنامج منح التميز" يتميز بأنه ينقسم إلى فئات متعددة ويمكن للطلاب المستوفين لشروط أكثر من فئة من فئات البرنامج الحصول على دعم مالي يتراوح من 20 وصولا إلى %100% من إجمالي المصروفات.



واضاف دلال، إن بإطلاق برنامج منح التميز يتيح للجامعة الاستمرار في جنب أفضل الطلاب وأكثرهم إبداعًا بغض النظر عن قدراتهم المادية.

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الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعلن برنامج منح التميزوأضاف دلال أن الجامعة تسعى لجنب مجموعة متنوعة من أفضل الطلاب من جميع المجالات في مصر والعالم، وذلك في إطار الاستثمار في هؤلاء الطلاب، مؤكدًا أن الجامعة لا تستثمر في مستقبلهم فحسب بل نستثمر أيضًا في الدور الإيجابي الذي سيلعبونه في مصر والمنطقة وفي دور هم كمواطنين عالميين.الجامعة الأمريكية بالقاهرةأنشئت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1919، وهي مؤسسة تعليمية أمريكية معتمدة توفر تعليماً متميزاً باللغة الإنجليزية، وهي مركز الحياة الثقافية والاجتماعية والفكرية في العالم العربي.الجامعة الأمريكية بالقاهرة جامعة مستقلة، غير هادفة للربح، لا حزبية ومتعددة الثقافات والتخصصات، وتمنح فرصاً متساوية لجميع الدارسين، ومعترف بها في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وجميع برامجها الدراسية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في مصر ومن جهات الاعتماد الأمريكية.