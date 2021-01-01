سهلة وبسيطة .. تنظيف والحفاظ على المحفظة والحقيبة الجلدية



تنظيف والحفاظ على المحفظة والحقيبة الجلدية تنظيف والحفاظ على المحفظة والحقيبة الجلدية

قد يتفاجأ البعض بوجود بقع طعام أو شراب على حقيبة أو محفظة جلدية، ما يتسبب له الشعور بالإحراج والإزعاج وقد يتبع أساليب خاطئة فى تنظيفها، ما يتسبب فى تلفها أو جعل الأمر يبدو أكثر سوءًا، ولتجنب ذلك نستعرض فى التقرير، طرق مختلفة لتنظيف الحقائب والمحافظ الجلدية، وفقًا لما ذكره موقع "hgtv".



كيفية تنظيف الحقائب والمحافظ الجلدية

أهم شيء يجب معرفته هو تجنب استخدام المنظفات التي تحتوي على الأمونيا أو مواد التبييض فى تنظيف الحقائب أو المحافظ الجلدية لأنها يمكن أن تلحق ضرر بها.



تنظيف المحفظة الجلدية

يجب تفريغ جميع الجيوب وهز المحفظة أوالحقيبة رأسًا على عقب لإزالة الغبار والحطام، مع قلب البطانة من الداخل للخارج وتنظيفها باستخدام بكرة الوبر، أو باستخدام فرشاة القماش المرفقة.

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ولتنظيف الجلد جيدًا، يجب خلط محلولًا من الماء الدافئ وصابون الأطباق.وغمس قطعة قماش ناعمة في المحلول وعصرها ومسح الأسطح الخارجية للمحفظة أو الحقيبة.استخدام قطعة قماش مبللة ونظيفة ثانية لمسح الصابون.تنظيفتنظيفتجفيف الحقيبة أو المحفظة بمنشفة.مع ملاحظة أن الماء الدافئ والصابون يساعدون أيضًا فى إزالة بقع الماء والجروح.تنظيف الحقائب الجلديةتنظيف الحقائب الجلديةإزالة البقع من المحفظة أو الحقيبة الجلديةمزيل طلاء الأظافر أو الكحول المحمرتساعد هذه الطريقة فى التخلص من بقع الحبر والجروح، وذلك من خلال غمس قطعة قطن في مزيل طلاء الأظافر أو الكحول المحمر ومسح البقعة برفق، مع تجنب الفرك أو جعل الحبر ينتشر، ثم المسح برفق حتى تختفي البقعة، ويمكن المسح بقطعة قماش مبللة ونظيفة والتجفيف بمنشفة.صودا الخبز أو نشا الذرةولتنظيف بقع الزيت أو الشحوم ، يجب نثر صودا الخبز أو نشا الذرة على البقعة، وفركها برفق بقطعة قماش مبللة، وتركها لبضع ساعات أو بين عشية وضحاها، حتى يمتص الجلد الصودا أو النشا ثم مسح الحقيبة أو المحفظة الجلدية بقطعة قماش ناعمة.بعد تنظيف الحقيبة والمحفظة الجلديةبمجرد تنظيف المحفظة والحقيبة يجب استخدام مرطب الجلود لمنع الجفاف والتشقق ، ولجعلها مقاومة للبقع المستقبلية.ويمكنك شراء منعم جلود تجاري أو صنع مرطب فى المنزل عن طريق خلط مقدار من الخل مع مقدارين من زيت بذر الكتان، وو ضعه على الجلد وتركه لمدة 15 دقيقة ثم تلميعه بقطعة قماش ناعمة حتى يلمع الجلد.