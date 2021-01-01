الحصول على بشرة ناعمة .. وصفات طبيعية لتقشير اليدين



وصفات طبيعية لتقشير اليدين وصفات طبيعية لتقشير اليدين

تحتاج البشرة للتقشير للتخلص من خلايا الجلد الميتة وخاصة اليدين التى تتعرض للجفاف مع التعرض للغسيل أغلب الوقت، ولهذا نستعرض فى التقرير وصفات طبيعية لتقشير اليدين، من خلال اتباع خطوات بسيطة، وفقاً لما ذكره موقع " indiatoday ".







وصفات طبيعية لتقشير اليدين



مقشر السكر وزيت جوز الهند لتقشير اليدين



يجب تحضير ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، وكذلك ملعقة كبيرة من العسل، وربع كوب من السكر ، وأيضاً ربع كوب من الملح، وبضع قطرات من عصير الليمون، ثم مزج المكونات في الخلاط والإحتفاظ بالخليط في وعاء محكم الغلق، ثم تدليك اليدين بالمقشر ولكن بلطف لمدة دقيقة ثم غسل اليدين بالماء الدافئ.

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زيت فيتامين هـ لتقشير اليدينيساعد فيتامين هـ في إصلاح الجلد التالف، من خلال تحضير ملعقتين كبيرتين من السكر المحبب و5-6 قطرات من زيت فيتامين هـ، ثم خلط المكونات للحصول على عجينة ناعمة، وتدليك اليدين بلطف لمدة دقيقتين ثم غسل اليدين بالماء الدافئ.مقشر الليمون والسكر لتقشير اليدينيساعد هذا المقشر على تنشيط اليدين المتعبة، من خلال مزج 2/3 كوب من السكر وربع كوب من زيت جوز الهند مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج، ثم حفظ الخليط في حاوية محكمة الإغلاق، ثم وضع المقشر على اليدين مع التدليك بلطف و لمدة دقيقة تقريبًا، ثم غسل اليدين بالماء الدافئ.مقشر بزيت الزيتون لتقشير اليدينولتنفيذ هذا المقشر البسيط ، يجب تحضير نصف كوب من السكر وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، و يمكن أيضًا إضافة بضع قطرات من زيت اللافندر، ثم مزج جميع المكونات في وعاء، ووضع بعض المقشر على اليدين مع التدليك بلطف لمدة دقيقة ثم غسلهما بالماء الدافئ.