كيف تصمم ديكورًا لمكتبة بأشكال مختلفة



تصمم ديكورًا لمكتبة تصمم ديكورًا لمكتبة

كثير من الأشخاص يحبون القراءة، ومطالعة القصص والروايات، ولكن من الوقت قد لا يعرف البعض أين يجب أن تضع الكتب في المنزل، فقد تتراكم على بعض بشكل غير لائق.



ويمكن عمل ديكور جميل ومختلف لعمل مكتبة رائعة في المنزل بشكل أنيق، لوضع الكتب عليها بشكل فنى، ويوجد بعض الاقتراحات التي يمكن أخذها في الاعتبار عند عمل المكتبة، وفقًا لموقع "architecturaldigest".



مكتب ذات رفوف بيضاء حديثة

يمكن عمل ديكور لمكتبة أنيقة في غرفة المعيشة بعمل أرفف تشبه اللون الأبيض مع وضع كراسى باللون الأبيض لجعلها عصرية وديكورات خلابة غير تقليدية ما يجعل المرء يحب الجلوس فيها.

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