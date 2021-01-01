خبيرة التغذية: هذه هي فائدة عصير الرمان في رمضان



عصير الرمان عصير الرمان

من المعروف أن فاكهة الرمان تزيد من نسبة الحديد بالجسم، ومن فوائد عصير الرمان أنه يعمل على الحد من تكوين جلطات الدم في شهر رمضان، لذلك ينصح الأطباء بشرب الكثير من أكواب هذا العصير ليلا في رمضان .



قالت الدكتورة مارجريتا كوروليوفا، خبيرة التغذية الروسية، أفضل المشروبات التي تخفف كثافة الدم وتنقذ من تجلط الدم، هو مشروب عصير الرمان . وذلك وفقا لما نشره موقع نوفوستي.



ونصحت خبيرة التغذية بشرب الكثير من الماء، بجانب العصير، لأنه يجب أن يحصل كل كيلوجرام من وزن الجسم على 33 مليليترا من السوائل، للوقاية من تكوين جلطات دموية بالجسم ، لذلك تنصح بضرورة شرب كمية كافية من الماء.

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وأشارت الطبيبة الروسية إلى أهمية شرب الماء والسوائل التي تساعد في منع تجلطات الدم، بالإضافة إلى أنها تساهم في وإزالة السموم بصورة طبيعية من الجسم.وتابعت: أن عصير الرمان مخفف جيد لكثافة الدم. يحتوي هذا العصير على الأحماض الأمينية الضرورية لدعم عمل القلب والأوعية الدموية، وتحسين وظيفة إنتاج مكونات الدم، كما يحتوي على فيتامين P ومجموعة فيتامين B ،وموضحة إلى أن الرمان مفيد بصورة خاصة لمن تجاوز الخمسين من العمر.وأضافت اخصائية التغذية أيضا الي تناول عصير البنجر أيضا مخفف جيد لكثافة الدم. ويزيل عصير البنجر السموم من الجسم بصورة طبيعية عن طريق إخراج أملاح المعادن الثقيلة من الجسم وتحسين مستوى الدهون في الدم ، موكدة الي ان المواد التي يحتويها عصير البنجر يحسن عملية جريان الدم.