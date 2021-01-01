خبيرة التغذية: هذه هي فائدة عصير الرمان في رمضان

من المعروف أن فاكهة الرمان تزيد من نسبة الحديد بالجسم، ومن فوائد عصير الرمان أنه يعمل على الحد من تكوين جلطات الدم في شهر رمضان، لذلك ينصح الأطباء بشرب الكثير من أكواب هذا العصير ليلا في رمضان .
قالت الدكتورة مارجريتا كوروليوفا، خبيرة التغذية الروسية، أفضل المشروبات التي تخفف كثافة الدم وتنقذ من تجلط الدم، هو مشروب عصير الرمان . وذلك وفقا لما نشره موقع نوفوستي.
ونصحت خبيرة التغذية بشرب الكثير من الماء، بجانب العصير، لأنه يجب أن يحصل كل كيلوجرام من وزن الجسم على 33 مليليترا من السوائل، للوقاية من تكوين جلطات دموية بالجسم ، لذلك تنصح بضرورة شرب كمية كافية من الماء.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!