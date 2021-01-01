بدل من الأدوية .. مشروب مليء بالعناصر الغذائية لعلاج تساقط الشعر



تساقط الشعر تساقط الشعر

ثبت أن تناول كوب من الشاي الأخضر يوميًا لن يعالج عددًا لا يحصى من المشاكل الصحية فحسب، بل سيوقف تساقط الشعر أيضًا.



الشاي الأخضر مليء بالعناصر الغذائية والمعادن كما يحتوي على الفلافونويد وهي مضادات أكسدة قوية، جنبًا إلى جنب مع الأحماض الأمينية مثل الثيانين والليغنان، كما أنه غني بالفيتامينات A وB1 وB2 وB3 وC و E.



لذلك فالشاي الأخضر مفيد حقًا في مكافحة عدد من الأمراض مثل السرطان والسمنة ومشاكل الجهاز الهضمي ويعالج اضطرابات الجلد أيضًا، ولكن ما الذي يجعل الشاي الأخضر فعالاً للغاية في وقف تساقط الشعر؟ إليك أهم فوائد تناول كوب منه وفقا لموقع بولد سكاي الهندي

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1. وجود مواد الكاتيكين الطبيعيةالشاي الأخضر غني بمضادات الاكسدة تسمي الكاتيكين وهي تساعد في قمع DHT أو ثنائي هيدروتستوستيرون، وهو السبب الرئيسي لتساقط الشعر، لذلك فتناول الشاي الأخضر بانتظام سيجعل شعرك صحيًا ويمنع تساقطه.2. مليئة بالمركبات الأساسيةهناك العديد من المركبات الأخرى الموجودة في مستخلصات الشاي الأخضر، مثل الكاروتينات والتاكوفيرول والزنك والكروم وحمض الأسكوربيك والسيلينيوم والمنجنيز.باستثناء الكروم والمنجنيز، تساعد جميع المركبات الأخرى على منع تساقط الشعر وتشجيع نمو الشعر.3. غني بالبوليفينوليعزز البوليفينول في الشاي الأخضر نمو الشعر في زراعة الخلايا ويقوي الجذور وينشط بصيلات الشعر مما يشجع على إعادة نمو الشعر.4. محاربة التوتر والاكتئابتعتبر حياتنا السريعة والتوتر من الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر، الشاي الأخضر هو مسكن رائع للإجهاد ويساعدك على محاربة الاكتئاب. يرفع من مزاجك على الفور ويجعلك سعيدًا.5. مضاد للالتهاباتأن حكة فروة الرأس وقشرة الرأس هي أيضًا أسباب لتساقط الشعر. تعزز الخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في الشاي الأخضر من نمو الشعر، مما يجعلها خالية من مثل هذه الالتهابات والمشاكل.يمكنك أيضًا عمل غسول الشاي الأخضر للتخلص من فروة الرأس الجافة.6. القضاء على الطفيليات في فروة الرأسغسل فروة رأسك بالشاي الأخضر الدافئ يمكن أن يقضي على الطفيليات البكتيرية والفطرية التي تسبب في إضعاف جذور الشعر، مما يؤدي إلى تساقط الشعر وتساقطه ولكن بمساعدة الشاي الأخضر، يمكن تدميرها بسهولة.7. تقليل من مستويات الكوليسترول في الجسميحدث تساقط الشعر بسبب زيادة مستويات DHT. يقلل الشاي الأخضر من الـ DHT ومستويات الكوليسترول في الجسم وبذلك يوقف تصغير بصيلات الشعر ويقوي جذور الشعر.8. تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأسالشاي الأخضر قادر على تكسير البلاك في أوعيتنا الدموية، وبالتالي تعزيز تدفق الدم إلى جميع الأعضاء تقريبًا، حتى فروة الرأس.كما أنه غني بمضادات الأكسدة القوية التي تدمر الجذور الحرة التي تعيق الدورة الدموية السليمة بهذه الطريقة يساعد على تعزيز نمو الشعر.9. غني بفيتامين بالشاي الأخضر مليء بالفيتامينات الأساسية، بما في ذلك فيتامين ب (البانثينول)، الذي يساعد في التحكم في تساقط الشعر وكذلك في التخلص من تقصف الأطراف وتنعيم شعرك.لذلك، يمكنك تحقيق أقصى استفادة من الشاي الأخضر إما عن طريق شربه أو استخدام غسول الشاي الأخضر للشعر.