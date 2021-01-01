نوع من البذور يحافظ على صحة القلب والدورة الدموية

آخر الأخبارالصحة والجمال › نوع من البذور يحافظ على صحة القلب والدورة الدموية

صورة الخبر: بذور الخردل
بذور الخردل

فوائد صحية عديدة لتناول بذور الخردل وذلك لخصائصها المضادة للبكتيريا والفيروسات والطفيليات، كما أنها تقلل الالتهاب في الجسم.

إليك بعض الفوائد الصحية لتناول بذور الخردل لصحتك، توفقا لموقع هيلث شمل العناصر الغذائية الأساسية لبذور الخردل غناها بالفيتامينات مثل A و C و E و K و B6 المعادن مثل النحاس والكالسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز والزنك والفوسفور، إليك فوائد آخرى لبذور الخردل وفقا لموقع هيلث لاين:

1- صحة القلب
تحتوي بذور الخردل وأزهارها على كميات وفيرة من فيتامين ك. يلعب هذا الفيتامين دورًا رئيسيًا في سلسلة التفاعلات أثناء تخثر الدم. من خلال المساعدة في عملية التخثر ، فإنه يحافظ أيضًا على صحة القلب والدورة الدموية في الجسم.

2. يقوي المناعة
تساعد الفيتامينات C و A في إنتاج خلايا الدم البيضاء ، وهي الخلايا التائية. وهي فعالة في مكافحة العدوى والالتهابات في الجسم.

3. مضادات الأكسدة
فيتامين ب المركب فعال في إنتاج مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد واللوتين ، التي تقضي على الجذور الحرة وتحافظ على صحة الجسم والحد من الالتهاب مثل الاحمرار والتورم والألم.

4. صحة العين
قد يقي الزياكسانثين واللوتين ، الموجودان في بذور الخردل الأخضر ، من التنكس البقعي المرتبط بالعمر ، وهو السبب الرئيسي للعمى في جميع أنحاء العالم.

تساعد هاتان المادتان على وجه التحديد في منع الضرر التأكسدي لشبكية العين ومنع الضوء الأزرق الضار.

المصدر: موقع هيلث لاين

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على نوع من البذور يحافظ على صحة القلب والدورة الدموية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
36688

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager