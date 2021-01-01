نوع من البذور يحافظ على صحة القلب والدورة الدموية

فوائد صحية عديدة لتناول بذور الخردل وذلك لخصائصها المضادة للبكتيريا والفيروسات والطفيليات، كما أنها تقلل الالتهاب في الجسم.
إليك بعض الفوائد الصحية لتناول بذور الخردل لصحتك، توفقا لموقع هيلث شمل العناصر الغذائية الأساسية لبذور الخردل غناها بالفيتامينات مثل A و C و E و K و B6 المعادن مثل النحاس والكالسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز والزنك والفوسفور، إليك فوائد آخرى لبذور الخردل وفقا لموقع هيلث لاين:
1- صحة القلب
تحتوي بذور الخردل وأزهارها على كميات وفيرة من فيتامين ك. يلعب هذا الفيتامين دورًا رئيسيًا في سلسلة التفاعلات أثناء تخثر الدم. من خلال المساعدة في عملية التخثر ، فإنه يحافظ أيضًا على صحة القلب والدورة الدموية في الجسم.
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