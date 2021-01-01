نوع من البذور يحافظ على صحة القلب والدورة الدموية



بذور الخردل بذور الخردل

فوائد صحية عديدة لتناول بذور الخردل وذلك لخصائصها المضادة للبكتيريا والفيروسات والطفيليات، كما أنها تقلل الالتهاب في الجسم.



إليك بعض الفوائد الصحية لتناول بذور الخردل لصحتك، توفقا لموقع هيلث شمل العناصر الغذائية الأساسية لبذور الخردل غناها بالفيتامينات مثل A و C و E و K و B6 المعادن مثل النحاس والكالسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز والزنك والفوسفور، إليك فوائد آخرى لبذور الخردل وفقا لموقع هيلث لاين:



1- صحة القلب

تحتوي بذور الخردل وأزهارها على كميات وفيرة من فيتامين ك. يلعب هذا الفيتامين دورًا رئيسيًا في سلسلة التفاعلات أثناء تخثر الدم. من خلال المساعدة في عملية التخثر ، فإنه يحافظ أيضًا على صحة القلب والدورة الدموية في الجسم.

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2. يقوي المناعةتساعد الفيتامينات C و A في إنتاج خلايا الدم البيضاء ، وهي الخلايا التائية. وهي فعالة في مكافحة العدوى والالتهابات في الجسم.3. مضادات الأكسدةفيتامين ب المركب فعال في إنتاج مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد واللوتين ، التي تقضي على الجذور الحرة وتحافظ على صحة الجسم والحد من الالتهاب مثل الاحمرار والتورم والألم.4. صحة العينقد يقي الزياكسانثين واللوتين ، الموجودان في بذور الخردل الأخضر ، من التنكس البقعي المرتبط بالعمر ، وهو السبب الرئيسي للعمى في جميع أنحاء العالم.تساعد هاتان المادتان على وجه التحديد في منع الضرر التأكسدي لشبكية العين ومنع الضوء الأزرق الضار.