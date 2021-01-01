4 حيل للتخلص من السعال الجاف



السعال الجاف السعال الجاف

يعتبر السعال الجاف هو أحد الأعراض الرئيسية لـ COVID-19 وقد يكون السعال الجاف المستمر الذي يبقيك مستيقظًا في الليل مزعجًا للغاية ويمكن أن يكون للسعال الجاف تأثير كبير على حياتك اليومية ؛ بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تجعل نومك غير مريح في الليل ومع ذلك يمكن للعلاجات المنزلية الفعالة ، علاجه ومن المستحسن دائمًا زيارة طبيبك ، خاصة إذا اشتد السعال مع أعراض أخرى مثل القشعريرة والحمى الشديدة .إليك وفقا لموقع بولد سكاي الهندي أبرز العلاجات للسعال وهي كالتالي:







1-العسل

العسل هو أحد أقدم العلاجات المنزلية للسعال الجاف وهو مضاد للالتهابات و للميكروبات و لكن لا ينبغي إعطاؤه للأطفال دون سن الثانية.

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يحفز العسل الغدد اللعابية على إفراز المزيد من اللعاب ، والذي بدوره يعمل على تليين الشعب الهوائية وتخفيف السعال.يمكن تناول ملعقة كبيرة من العسل يوميًا من مرة إلى ثلاث مرات يوميًا للتحكم في السعال الجاف. يمكنك أيضًا تناول العسل عن طريق إضافته إلى كوب ماء ساخن أو شاي أعشاب وشربه مرتين يوميًا.2- الكُركُمالكركم يحتوي على الكركمين و له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات ومضادة للبكتيريا يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من الكركم إلى الحليب الساخن أو أي مشروب ساخن آخر وتناوله قبل النوم ليلاً لتجنب تهيج الحلق. يمكنك أيضًا تناول 500 مجم من مسحوق الكركم مرتين يوميًا.3-الزنجبيلالزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات وللبكتيريا وهو أحد العلاجات المنزلية الفعالة للسعال الجاف لأنه يطرد المخاط ويقلل من شدة نوبات السعال.يمكنك أيضًا إضافة نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل إلى كوب من الماء الساخن ثلاث مرات يوميًا. بدلا من ذلك ، امزج ملعقة كبيرة من عصير الزنجبيل والعسل الخام وتناوله مرتين يوميا.4-شاي الزعتريحتوي الزعتر أيضًا على خصائص مضادة للأكسدة تخفف من مشاكل الجهاز الهضمي يمكنك بعض شاي الزعتر عدة مرات كل يوم. يمكنك تحليتها بالعسل أو إضافة عصير الليمون حسب الرغبة.