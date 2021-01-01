تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني في دورى أبطال أفريقيا



الأهلي والهلال السوداني الأهلي والهلال السوداني

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر مع نظيره الهلال السوداني في الجولة السادسة والأخيرة، بينما يستضيف صنداونز فريق القطن الكاميروني في الجولة ذاتها بدور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا.







وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد حدد في وقت سابق إقامة المباراة الأخيرة بدور المجموعات بين الأهلي والهلال السوداني، يوم الجمعة 31 مارس الجاري على استاد القاهرة الدولي.

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وطالب النادي الأهلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بإقامة اللقاء يوم 1 أبريل القادم، بدلًا من 31 مارس الجاري.وكشفت إدارة نادي الهلال السوداني عن استجابة الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف لطلب النادي الأهلي لتأجيل المباراة 24 ساعة لتقام أول أبريل المقبل بدلا من 31 مارس الجاريويتربع صن داونز على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقاط من 3 انتصارات وتعادلين، ويليه الهلال فى الوصافة وجمع 10 نقاط من 3 انتصارات وخسارة وتعادل، فيما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويتذيل القطن الترتيب بلا نقاط.وجاء تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا على النحو التالي:واجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره الهلال السوداني11 مرة فى دوري أبطال أفريقيا بمسماه القديم والجديد فاز خلالها المارد الأحمر بأربع لقاءات وخسر 3 مواجهات فيما كان التعادل بين الفريقين فى 4 لقاءات .بداية مواجهات الأهلي والهلال السوداني جاءت في نهائي بطولة عام 1987 بمسماها القديم "كأس إفريقيا للأندية أبطال الدوري"، تعادل الفريقان ذهابًا بالخرطوم بنتيجة صفر - صفروفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي بهدفين للا شيء أحرزهما أيمن شوقي ومدافع الهلال في مرمى فريقه، وتُوج الأهلي بكأس البطولة.في دور الـ32 عام 2004 فاز الهلال في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدف للا شيء أحرزه ريتشارد جاكسونوتعادل الأهلي مع الهلال السوداني بأم درمان بدون أهداف.في دور المجموعات عام 2007 فاز الأهلي ذهابًا بالقاهرة 2- صفر سجلهما فلافيو أمادو وأسامة حسنيوفاز الهلال السوداني على الأهلي 3- صفر في لقاء العودة بأم درمان.في دور المجموعات موسم 2019-2020، فاز الأهلي بالقاهرة بهدفين مقابل هدف للهلال، أحرز للأهلي حسين الشحات ورمضان صبحيوتعادل الأهلي مع الهلال السوداني في لقاء أم درمان بهدف لكل فريق وأحرز للأهلي محمد مجدي أفشة.في دوري المجموعات موسم 2021-2022، تعادل الأهلي والهلال السوداني بدون أهداف في لقاء أم درمانفي القاهرة فاز الأهلي على الهلال السوداني بهدف أحرزه حسين الشحات.فى النسخة الحالية من دوري ابطال افريقيا تغلب الهلال السوداني على الأهلي بهدف دون رد فى ملعب الجوهرة الزرقاء وينتظر لقاء العودة فى القاهرة يوم 1 أبريل القادم.موعد وصول الهلال لمواجهة الأهليوحددت إدارة نادي الهلال السوداني يوم 28 مارس الحالي موعداً لسفر بعثة الفريق إلى العاصمة المصرية القاهرة لمواجهة النادي الأهلي في الأول من أبريل المقبل.حالتين تطيح بالنادي الأهلي من دوري أبطال أفريقياقال الإعلامي أحمد شوبير عبر آثير الإذاعة: الأهلي لم يصل حتى الآن الي ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ويجب الحذر وعدم الإستهانة بفريق الهلال السوداني الذى لم يتعرض للخسارة سوى امام صن داونز بهدف وحيد فى جنوب أفريقيا.أضاف شوبير : هناك حالتان تطيح بالنادي الأهلي من دوري ابطال إفريقيا فى مباراة الهلال السوداني الأولى فى حالة التعادل بأي نتيجة والثانية حال فوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.