تقرير صيني: أمريكا تربحت من حرب روسيا وأوكرانيا



حرب روسيا وأوكرانيا حرب روسيا وأوكرانيا

نشرت وزراة الخارجية الصينية تقريرا خطيرا بعنوان “حالة الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية للعام 2022?، اليوم الإثنين.



وأكدت وزارة الخارجية الصينية في التقرير أن الولايات المتحدة “وجدت فرصة للاستفادة من الأزمة الأوكرانية عقب اندلاعها، وبدلا من اتخاذ أي إجراءات للتهدئة، واصلت واشنطن صب الوقود على النار، وتحقيق أرباح ضخمة من الحرب في المجال العسكري والصناعي وفي مجال الطاقة، وغيرها من المجالات، فيما تصف الولايات المتحدة توريد الأسلحة إلى أوكرانيا بأنه مواجهة بين الديمقراطية والسلطوية”.



وتابع التقرير الخارجية الصينية: “لقد استولت مجموعات من الأفراد ذوي المصالح المشتركة ورأس المال على ما يسمى بالديمقراطية في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة".

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وأضافت الخارجية :"ما أدى إلى عدم الاستقرار والفوضى في العالم، وفي أغسطس 2022، أصرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، على زيارة تايوان، على الرغم من احتجاج الصين القوي. وكان ذلك استفزازا سياسيا كبيرا أدى إلى تفاقم التوترات في مضيق تايوان”.