وسائل إعلام : صفقة صواريخ متطورة للجيش المصري تقلق إسرائيل

كشفت وسائل إعلام عبرية تابعة للجيش الإسرائيلي عن إجراء مصر مفاوضات حثيثة لشراء نظام الصواريخ المتطور CAMM GNA الأوروبي.
وأوضحت مجلة "يسرائيل ديفينس" العسكرية التي تصدر عن الجيش الإسرائيلي، أن هذه الأنظمة الصاروخية المتطورة هي من عائلة صواريخ مصممة للدفاع ضد الطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار وصواريخ الكروز، المصنوعة من قبل شركة MBDA، مشيرة إلى أن هذه الصفقة ستقلب موازين القوى في المنطقة.
وأكدت المجلة أنها علمت من خلال مصادرها داخل الشركة المصنعة أن وزارة الدفاع المصرية تتفاوض مع شركة MBDA للأسلحة لشراء نظام CAMM GNA الذي تنتجه الشركة.
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