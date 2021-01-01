وزير الخارجية التركي يعلن.. موعد لقاء السيسي وأردوغان

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه إذا وقعت تركيا ومصر اتفاقا لترسيم الحدود البحرية، فإن هذا سيكون (لصالح مصر بشكل كبير).
وأضاف الوزير التركي في تصريحات نقلها الإعلام التركي خلال رحلة عودته من مصر لتركيا، أنه دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري لزيارة تركيا خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أنه قد يحدث لقاء بين الرئيسين التركي والمصري رجب طيب أردوغان وعبد الفتاح السيسي بعد الانتخابات التركية وشهر رمضان.
وتابع: نتشاور فيما بيننا (أنقرة والقاهرة) لتحديد (زمان/موعد) إعادة تعيين السفراء بشكل متبادل بين البلدين".
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