وزير خارجية السودان الأسبق: أمريكا غزت العراق لهذا السبب

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › وزير خارجية السودان الأسبق: أمريكا غزت العراق لهذا السبب

صورة الخبر: وزير الخارجية السوداني الأسبق
وزير الخارجية السوداني الأسبق

قال وزير الخارجية السوداني الأسبق، مصطفى عثمان إسماعيل، إن الولايات المتحدة الأمريكية غزت العراق عام 2003 للحفاظ على مصالحها في المنطقة وحماية إسرائيل.

وأضاف إسماعيل أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، شنت بحجة محاربة الإرهاب والبحث عن أسلحة دمار شامل، قصفا مكثفا لمدن عراقية، ونتيجة لذلك، تمت الإطاحة بالرئيس صدام حسين وإعدامه، ولم يتم العثور على أي آثار لأسلحة الدمار الشامل المحظورة.

وشدد الوزير على أن الغزو الأمريكي للعراق لم يكن قانونيا بأي حال من الأحوال، مشيرا إلى أن واشنطن لم تحصل على أي موافقة من مجلس الأمن الدولي.

وقال إن "الأهداف تتعلق بالاستراتيجية الأمريكية والسياسة الخارجية المتعلقة بالحفاظ على المصالح في الشرق الأوسط وحماية حليفتها في المنطقة - إسرائيل".

وأوضح أن العراق في عهد صدام حسين وصل إلى مستوى متقدم من القدرات العسكرية، لكن السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط هي أن إسرائيل يجب أن تكون المتفوقة عسكريا في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك قال الوزير الأسبق إن الغزو كان له أثر سلبي على العراق وشعبه، وتم نهب ثروات البلاد، وسفك دماء أبنائه، وأصبح الملايين من العراقيين لاجئين في دول الجوار.

المصدر: نوفوستي

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على وزير خارجية السودان الأسبق: أمريكا غزت العراق لهذا السبب

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
8514

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager