احصل على خصم يتعدى الـ4000 جنيه على أقوى موبايل سامسونج..بكاميرا 108 ميجابكسل..

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إذا كنت ترغب شراء هاتف جديد من العلامة التجارية سامسونج Samsung وتخشى غلاء الأسعار، فإنه يوجد عرض رائع على هاتف من أفضل هواتف سامسونج بأعلى المواصفات والإمكانيات.



ولحسن الحظ يتوفر هاتف سامسونج Galaxy M53 في موقع أمازون الهند بسعر مناسب جدا حيث يتوفر عليه خصم بقيمة 11 ألف روبية هندية (أي أكثر من 4000 جنيه مصري ).





يعتبر ثالث هاتف ينطلق من الجيل الجديد من سلسلة الـM المتوسطة، والتي تعتبر هواتفها بمثابة نسخة أكثر إقتصادية عن سلسلة الـA، ويعتبر M53 الجديد هو الجيل الجديد من Galaxy M52 .

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مواصفات هاتف سامسونج Galaxy M53جاء هاتف سامسونج Galaxy M53 ، بشاشة كبيرة من نوع Super AMOLED Plus، بقياس 6.7 بوصة، وبجودة عرض FHD، وبدقة 1080 × 2048 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.يعمل هاتف سامسونج Galaxy M53، بمعالج شركة ميدياتك التايوانية Dimensity 900 بدقة تصنيع 6 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للزيادة عبر بطاقة microSD.يقدم هاتف سامسونج Galaxy M53، كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8، وكاميرا ultrawide بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل.يحتوي هاتف سامسونج Galaxy M53، على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 وات.