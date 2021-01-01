تكشف ثغرة خطيرة في هواتف بكسل الأجزاء المخفية من لقطات الشاشة

حذر باحثان أمنيان من ثغرة خطيرة عُثِرَ عليها في هواتف (بكسل) Pixel من جوجل تسمح بالكشف عن الأجزاء التي أخفاها المستخدمون من لقطات الشاشة المُحرّرة باستخدام أداة تحرير لقطات الشاشة Markup الموجودة بشكلٍ افتراضي في هواتف بكسل.
وسلّط الباحثان الأمنيان (سيمون آرونز) و (ديفيد بوكانان) الضوء على الثغرة التي أطلقا عليها اسم aCropalypse في تغريدةٍ على تويتر قالا فيها إن الثغرة تتيح استعادة الأجزاء التي أخفاها المُستخدمون من لقطات الشاشة عبر تمويهها، مما يعرض المعلومات الشخصية الحساسة للمُستخدم مثل اسمه وعنوانه ورقم بطاقته الائتمانية أو أي معلومات أخرى مخفية إلى الكشف.
ووفقًا للباحثين، وُجِدَت الثغرة منذ خمس سنوات، وهو الوقت الذي أصدرت فيه جوجل أداة Markup لدى إطلاقها تحديث أندرويد 9 في عام 2018. ورغم أن جوجل أصدرت تحديثًا أمنيًا لإصلاح الثغرة في الآونة الأخيرة، تكمن الخطورة بقابلية عكس التعديلات على الصور المُعدلة قبل هذا التحديث.
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