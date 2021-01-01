تستعد شاومي للكشف عن سلسلة Xiaomi TV S بمعدل تحديث 144Hz

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تعقد شاومي مؤتمر في 22 من مارس للإعلان الرسمي عن سلسلة أجهزة التلفاز Xiaomi S التي تنطلق بمعدل تحديث 144Hz.



شاركت شاومي إعلان تشويقي على منصة Weibo اليوم كشفت من خلاله عن تصميم الجيل الجديد من أجهزة التلفاز المرتقبة من سلسلة Xiaomi S.



ولقد أوضحت الإعلانات التشويقية التي نشرت عبر شاومي بعض المواصفات المميزة للإصدارات الجديدة من أجهزة التلفاز، والتي يأتي على رأسها دعم معدل التحديث المرتفع الذي يصل إلى 144Hz.

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من جانب أخر تدعم شاومي Xiaomi S القادمة برقاقة معالج MediaTek MT9653، ومن المتوقع أن تكون أحد رقاقات MediaTek الجديدة.وتتميز رقاقة MediaTek بعدد 4 من أنوية ARM Cortex-A73، وتدعم 3200 ميجابت في الثانية من ذاكرة الوصول العشوائي.أيضاً تكشف الصور ثلاثية الأبعاد لجهاز التلفاز عن تصميم مميز بإطارات نحيفة على غرار إصدارات شاومي السابقة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الحدث الرسمي المقرر عقده في 22 من مارس.