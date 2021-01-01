تستعد شاومي للكشف عن سلسلة Xiaomi TV S بمعدل تحديث 144Hz

تعقد شاومي مؤتمر في 22 من مارس للإعلان الرسمي عن سلسلة أجهزة التلفاز Xiaomi S التي تنطلق بمعدل تحديث 144Hz.
شاركت شاومي إعلان تشويقي على منصة Weibo اليوم كشفت من خلاله عن تصميم الجيل الجديد من أجهزة التلفاز المرتقبة من سلسلة Xiaomi S.
ولقد أوضحت الإعلانات التشويقية التي نشرت عبر شاومي بعض المواصفات المميزة للإصدارات الجديدة من أجهزة التلفاز، والتي يأتي على رأسها دعم معدل التحديث المرتفع الذي يصل إلى 144Hz.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!