تستعد شاومي للكشف عن سلسلة Xiaomi TV S بمعدل تحديث 144Hz

آخر الأخبارعلم وتقنية › تستعد شاومي للكشف عن سلسلة Xiaomi TV S بمعدل تحديث 144Hz

صورة الخبر: شاومي
شاومي

تعقد شاومي مؤتمر في 22 من مارس للإعلان الرسمي عن سلسلة أجهزة التلفاز Xiaomi S التي تنطلق بمعدل تحديث 144Hz.

شاركت شاومي إعلان تشويقي على منصة Weibo اليوم كشفت من خلاله عن تصميم الجيل الجديد من أجهزة التلفاز المرتقبة من سلسلة Xiaomi S.

ولقد أوضحت الإعلانات التشويقية التي نشرت عبر شاومي بعض المواصفات المميزة للإصدارات الجديدة من أجهزة التلفاز، والتي يأتي على رأسها دعم معدل التحديث المرتفع الذي يصل إلى 144Hz.

من جانب أخر تدعم شاومي Xiaomi S القادمة برقاقة معالج MediaTek MT9653، ومن المتوقع أن تكون أحد رقاقات MediaTek الجديدة.

وتتميز رقاقة MediaTek بعدد 4 من أنوية ARM Cortex-A73، وتدعم 3200 ميجابت في الثانية من ذاكرة الوصول العشوائي.

أيضاً تكشف الصور ثلاثية الأبعاد لجهاز التلفاز عن تصميم مميز بإطارات نحيفة على غرار إصدارات شاومي السابقة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الحدث الرسمي المقرر عقده في 22 من مارس.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تستعد شاومي للكشف عن سلسلة Xiaomi TV S بمعدل تحديث 144Hz

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
27141

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager