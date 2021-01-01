تحوم البيتكوين عند أعلى مستوى لها في 9 أشهر

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البيتكوين

حامت عملة البيتكوين اليوم الاثنين بالقرب من أعلى مستوياتها في تسعة أشهر، واختتمت أفضل أسبوع لها في أربع سنوات، حيث دفع الاضطراب الحاصل في الخدمات المصرفية التقليدية بعض المستثمرين إلى التحول إلى الأصول الرقمية.

وتراجعت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بنسبة 1.8 في المئة في آسيا إلى 27,549 دولارًا أمريكيًا بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ 12 حزيران/ يونيو الماضي، يوم الأحد عند 28,474 دولارًا أمريكيًا.

وارتفعت البيتكوين بنسبة 26 في المئة الأسبوع الماضي، كما ارتفعت بأكثر من 35 في المئة خلال الأيام العشرة الماضية مع انتشار الاضطرابات في القطاع المصرفي في جميع أنحاء العالم، وذلك بدءًا من انهيار (مصرف وادي السيليكون)، ثم بلغت ذروتها، حتى الآن، بعد استحواذ مصرف (يو بي إس) UBS على مصرف (كريدت سويس) Credit Suisse بسعر مُخفّض خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال (ماركوس ثيلسون)، رئيس الأبحاث والإستراتيجية في شركة (ماتريكسبورت) Matrixport للخدمات المالية للأصول الرقمية ومقرها سنغافورة: «الزخم مدفوع بالكامل بالسيولة، حيث أن البيتكوين هي أداة بديلة للسيولة».

ويُتوقّع أن تصل عملة البيتكوين إلى 45,000 دولار بحلول نهاية العام، إذ تتجه السيولة من المصارف المركزية إلى الأصول المشفرة، مثلما فعلت خلال عام 2021، حينما صعدت عملة البيتكوين إلى مستويات قياسية.

وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأحد إنه والمصارف المركزية الكبرى الأخرى ستعمل على تعميق السيولة من خلال زيادة وتيرة عمليات المعروض بالدولار في الأسواق المالية.

وارتفعت عملة (إيثر) Ether، التي تأتي في المرتبة الثانية بين العملات المشفرة، إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 1,846.50 دولارًا يوم الأحد، ثم انخفضت قليلًا عند 1,768 دولارًا أمريكيًا.

المصدر: بوابه المتميز

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