تحوم البيتكوين عند أعلى مستوى لها في 9 أشهر

حامت عملة البيتكوين اليوم الاثنين بالقرب من أعلى مستوياتها في تسعة أشهر، واختتمت أفضل أسبوع لها في أربع سنوات، حيث دفع الاضطراب الحاصل في الخدمات المصرفية التقليدية بعض المستثمرين إلى التحول إلى الأصول الرقمية.
وتراجعت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بنسبة 1.8 في المئة في آسيا إلى 27,549 دولارًا أمريكيًا بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ 12 حزيران/ يونيو الماضي، يوم الأحد عند 28,474 دولارًا أمريكيًا.
وارتفعت البيتكوين بنسبة 26 في المئة الأسبوع الماضي، كما ارتفعت بأكثر من 35 في المئة خلال الأيام العشرة الماضية مع انتشار الاضطرابات في القطاع المصرفي في جميع أنحاء العالم، وذلك بدءًا من انهيار (مصرف وادي السيليكون)، ثم بلغت ذروتها، حتى الآن، بعد استحواذ مصرف (يو بي إس) UBS على مصرف (كريدت سويس) Credit Suisse بسعر مُخفّض خلال عطلة نهاية الأسبوع.
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