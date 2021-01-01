مواصفات هواتف Galaxy Z Fold 5 وZ Flip 5



Galaxy Z Fold 5 وZ Flip 5 Galaxy Z Fold 5 وZ Flip 5

بدأت شركة سامسونج في العمل على تطوير جيل جديد من هواتف الشركة القابلة للطي، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل جديدة حول مواصفات Galaxy Z Fold 5 وGalaxy Z Flip 5.



تشير التوقعات إلى أن سامسونج تعقد مؤتمر “Galaxy Unpacked” القادم في شهر أغسطس لكشف النقاب عن الإصدارات الجديدة من هواتف الشركة القابلة للطي.



ولقد جاءت تسريبات جديدة من “Ice Universe” على منصة تويتر اليوم لتوضح تفاصيل جديدة حول هواتف Z Fold 5 و Z Flip 5 المرتقبة من سامسونج.

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وتؤكد التفاصيل الجديدة على خطط سامسونج لدعم هاتفي Galaxy Z Fold 5 وZ Flip بالتصميم الجديد لمفصل الشاشة الذي يحاكي قطرات الماء، كما تأتي الشاشة بتقنية جديدة في هذه الإصدارات.أيضاً من المقرر أن يتميز Galaxy Z Flip 5 بإطارات نحيفة في محيط الشاشة الداخلية، كما يتميز هذا الإصدار بتصميم مربع تقريباً بحجم 3.4 إنش، ويأتي الهاتف بشاشة صغيرة الحجم في الغطاء الخارجي، والتي توضح بعض المعلومات مثل التوقيت، وحالة البطارية، مع بعض الرموز التعبيرية في تقنية الواقع المعزز.كما تعمل الشاشة الخارجية الأكبر حجماً على عرض الإشعارات، وتدعم المستخدم في الوصول السريع إلى بعض الأدوات.من جانب أخر يأتي هاتف Galaxy Z Fold 5 بحجم يختلف عن الإصدار السابق بنسبة 0.2 مم، بينما تأتي الشاشة الخارجية بحجم 6.2 إنش على غرار هاتف Galaxy Z Fold 4، كما يدعم التصميم الجديد لمفصل الشاشة في Galaxy Z Fold 5 خفض الفجوة بين الشاشة عند الطي.أيضاً من المقرر أن يأتي هاتف Z Fold 5 بسماكة 13مم عند الطي، ومن المتوقع أن يتميز الهاتف بوزن 254 جرام.ومن المتوقع أيضاً أن يدعم Galaxy Z Fold 5 رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، كما تتضمن إعدادات الكاميرة في الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر 10 ميجا بيكسل بعدسات telephoto.