اكتشاف «بقايا الجليد القديم» بالقرب من خط استواء المريخ

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اكتشف فريق علماء دولي من معهد SETI، ومعهد مارس وجامعة ميرلاند بالقرب من خط استواء كوكب المريخ بقايا جليد قديم.



قدم فريق البحث نتائج عمله إلى المؤتمر الرابع والخمسين لعلوم القمر والكواكب (LPSC).



وقد اكتشف الباحثون بقايا الجليد القديم في أقصى الجزء الشرقي الذي يسمى "متاهة الليل" واحداثياته 7 درجات و 33 دقيقة جنوب خط العرض و 93 درجة و 14 دقيقة غرب خط الطول.

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ووفقا للباحثين، هذا الجليد ليس الترسبات الوحيدة ذات الألوان الباهتة في المنطقة وهو معروف على نطاق واسع على أنه بنى مكونة من أملاح الكبريتات ذات اللون الفاتح، ولكن هناك في هذه المنطقة علامات أخرى للجليد كالشقوق والخطوط، ويقدر طول هذا الجليد بستة كيلومترات وعرضه حوالي أربعة كيلومترات وسمكه 1.3-1.7 كيلومتر.وعثر الباحثون بالقرب من هذه المنطقة على مواد بركانية الأصل، ويعتقدون أن أملاح الكبريتات تشكلت نتيجة تفاعل كيميائي حصل في الرماد البركاني وحجر الخفان ودقائق الحمم البركانية الساخنة وبمرور الوقت ونتيجة لتأثير عوامل التعرية وتآكل الصخور البركانية، ظهرت طبقة من الكبريتات تتخذ صورة الجليد.وتشير مجموعة من العوامل إلى أن هذه الترسبات يفترض أن تكون حديثة وفقا للمعايير الجيولوجية، وربما تعود إلى فترة أمازون التي بدأت قبل 2-3 مليارات عام وتستمر حتى الآن.ويشير هذا إلى أن الماء كان موجودا على الكوكب حتى وقت غير بعيد، وهذا مهم لفهم ما إذا كان الكوكب صالحا للسكن في الماضي وهل سيكون كذلك في المستقبل.