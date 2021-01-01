مايكروسوفت: صحح تحديث مارس العديد من الثغرات في أنظمة ويندوز

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قالت شركة مايكروسوفت أنها صححت خلال تحديث "Patch Tuesday" الخاص بشهر مارس العديد من العيوب البرمجية والثغرات التي كانت تؤثر على أنظمة ويندوز في الحواسب.



اضافت الشركة أن التحديث الأخير عالج ما يقارب 83 عيبا برمجيا، منها 21 مشكلة تتعلق بالامتيازات، وعيبا في عمل متصفح إيدج، وثغرات برمجية خطرة تعرف بـ "ثغرات يوم القيامة" أو zero-day.



ومن بين أخر الثغرات التي كشفت عنها مايكروسوفت خلال هذا الشهر جاءت ثغرة " CVE-2023-23397" التي تتعلق ببرمجيات الامتيازات في خدمات Outlook، وثغرة "CVE-2023-24880" التي تسمح باختراق منظومات الأمان في خدمات SmartScreen.