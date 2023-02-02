أسعار الخضراوات اليوم الإثنين 20 مارس في سوق العبور

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استقرت أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الإثنين 20 مارس 2023، ويضاف إلى السعر المعلن من 5 - 7 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الخضروات حيث سجل سعر الطماطم ما بين 4.5 إلى 6.5 جنيهات للكيلو.



- البطاطس ما بين 5.5 إلى 6.5 جنيه.

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- البصل ما بين 10 إلى 15 جنيهات.- الكوسة ما بين 5 إلى 7 جنيهات.- تراوح سعر الجزر ما بين 2.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو.- الفاصوليا ما بين 18 إلى 25 جنيه.- الباذنجان البلدي ما بين 5 إلى 7 جنيه.- الباذنجان الرومي ما بين 4 إلى 6 جنيها.- الباذنجان الابيض من 9 الى 11 جنيهًا- الفلفل الرومي البلدي ما بين 7 إلى 9 جنيهات.- الفلفل الحامي البلدي ما بين 10 إلى 12 جنيهات.- فول بلدى 6 إلى 9 جنيهات للكيلو.-الملوخية ما بين 5 إلى 7 جنيهات.-الخيار البلدي ما بين 4 إلى 6 جنيهات.- خيار الصوب ما بين 5 إلى 8 جنيهات.-الليمون البلدي ما بين 5 إلى 12 جنيها.-قلقاس ما بين 4 إلى 6 جنيهات للكيلو.- سبانخ ما بين 4 إلى 5 جنيهات.- بسلة ما بين 13 إلى 15 جنيها.-الثوم ما بين 5 إلى 11 جنيها.ومن جانبه، قال المهندس محمود فوزي عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية أن الدولة تحرص على دعم الفلاح المصري بكل السبل لأنه العامل الأساسي للتنمية الزراعية وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.وقررت الدولة توفير كل الإمكانيات لتخفيف الأعباء عنه من خلال تقديم القروض الميسرة لهم، للتوسع في إنشاء الصوب الزراعية كما تم تيسير إجراءات ترخيص الصوب الزراعية وتقديم الخدمات والإرشادات اللازمة لهم خلال فترة التغيرات المناخية التي شهدتها البلاد لتجنب آثار الإجهاد الحراري على المحاصيل الزراعية.