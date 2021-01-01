طبيبة روسية:قد تشير الشامات الحمراء إلى ورم حميد

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يعد الجلد من المؤشرات المهمة على صحة الجسم، وطبيعة الأمراض التي قد تُصيبه، وقد تظهر علامات يتجاهلها بعض الأشخاص، وهي الشامات الحمراء على الجلد التي تظهر غالباً في أماكن الصدر، والظهر، والوجه، والذراعين، وقد يُصاحبها الشعور بأوجاع شديدة في العظام والمفاصل.



وبحسب صحيفة "إزفيستيا" الروسية، تقول الدكتورة ماريا أفيتيسوفا، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل، أن الشامات الحمراء هي ورم حميد يسمى ورم وعائي، ولكن هناك علامات تشير إلى تحوله إلى خبيث.



وتقول الأخصائية: "يمكن أن يكون لمفهوم الشامة الحمراء معنى مختلف تماما بالنسبة للمريض والطبيب، لأن من الصعب دون إجراء الفحص والتنظير الجلدي تحديد ما إذا كانت الشامة الحمراء ورما حميدا أم خبيثا، وهل تتطلب متابعة دائمة أو يجب إجراء تحليل نسيجي.

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وكشفت الخبيرة العلامات المقلقة التي يجب عند ظهورها استشارة الطبيب المختص فورا: تغير لون الشامة، عدم تماثلها، زيادة مساحتها وحجمها ، حدودها غير واضحة، نزفها، ظهور قشرة.ووفقا لها هذه العلامات قد تشير إلى بداية عملية تحول الشامة الحمراء إلى ورم خبيث، وتقول: "وحتى إذا لم تظهر هذه العلامات، ولكن الشامة تسبب للشخص إزعاجا نفسيا، فعليه استشارة الطبيب الأخصائي ".