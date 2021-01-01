مرض نادر «مُسكر» دون تناول كحوليات..متلازمة تخمر الأمعاء..

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متلازمة مصنع الجعة التلقائي، والتي تُعرف أيضًا باسم متلازمة تخمر الأمعاء أو تخمر الإيثانول الداخلي هي حالة طبية تترك المريض في حالة سكر دون حتى شرب الكحول، وهو مرض نادر مع أقل من 100 حالة مسجلة في جميع أنحاء العالم.



يُطلق عليه أحيانًا اسم مرض السكر، والغريب في الأمر أن معظم مرضى هذا الاضطراب قد تم القبض عليهم للاعتقاد بأنهم يشربون الخمر ويقودون السيارة.





تحدث متلازمة مصنع الجعة التلقائي عندما يحول جسمك الأطعمة الغنية بالسكر والنشا إلى كحول (أو إيثانول) داخل نظامك، مما يجعلك في حالة سكر، ويصعب تشخيصه إلى حد كبير وهو أحد مضاعفات مرض أو رد فعل آخر في الجسم، وذلك حسب ما ذكره موقع newsbytesapp.

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وبالنسبة لمعظم المرضى، يمكن أن يؤدي إلى حالات طبية أخرى مثل متلازمة القولون العصبي واضطرابات القلق ومتلازمة التعب المزمن.ما هي الأسباب الرئيسية لهذا المرض؟كان خبراء الصحة قادرين فقط على الاستفادة من سبب واحد يؤدي إلى حدوث هذه الحالة - الوجود المفرط للخميرة في الأمعاء أو الأمعاء.وبالنسبة للمبتدئين فإن الخميرة هي شكل من أشكال الفطريات وفي هذه الحالة، يمكن أن تكون موجودة في جسمك مثل المبيضات البيضاء وغيرها.وقد يواجه الأشخاص المصابون بهذه المتلازمة صداعًا خارج نطاق السيطرة حتى بعد شرب كمية صغيرة فقط من الكحول، على سبيل المثال زجاجتان من البيرة.ومع ذلك، قد يعانون من الأعراض العامة بما في ذلك الصداع والدوخة والغثيان وتقلب المزاج وجفاف الفم والجفاف وصعوبة التركيز والارتباك والقلق والإرهاق.ومن الأطفال إلى الكبار، يمكن لأي شخص أن يعاني من هذه الحالة الطبية النادرة. وفي الواقع لا يولد أحد بهذا المرض ولكن يمكن أن يصاب في النهاية بأمراض أخرى.ويعد مرض كرون ومشاكل الكبد ومتلازمة الأمعاء القصيرة وما إلى ذلك من بعض الأمراض التي يمكن أن تؤدي إلى متلازمة مصنع الجعة التلقائي، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون المناعة المنخفضة والسكري وسوء التغذية هي الأساس أيضًا.كيف يمكن علاج متلازمة مصنع الجعة التلقائي؟لحسن الحظ ، يمكن علاج هذه الحالة الصحية حيث قد يوصي طبيبك باستهلاك قليل من الكربوهيدرات أو السكر أو الكحول أو عدم تناوله، وقد تحصل أيضًا على بعض الأدوية المضادة للفطريات لتقليل الفطريات في أمعائك. وأكثر من الأدوية ، قد تضطر إلى إحداث الكثير من التغييرات الجذرية في نمط الحياة للتخلص من هذا المرض.