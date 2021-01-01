زيادة سعرية على إيولوس E70 Pro الكهربائية الجديدة بعد إطلاقها في مصر

باعتبارها وكيلا لسيارات دونج فينج الصينية في مصر، كشفت شركة مصر حلوان أوتوموتيف مؤخرا عن سيارتها الكهربائية ايولوس E70 Pro في السوق المصري، لكن خلال الأيام القليلة الماضية تم رفع الأسعار الرسمية لهذه السيارة، والتي أصبحت بالتالي بعد الزيادة:
- فئة واحدة فقط من 897 إلى 925 ألف جنيه (زيادة 28 ألف جنيه).
وتعتبر هذه السيارة من أوائل السيارات الكهربائية الخالصة التي يتم تقديمها في السوق المحلي من خلال وكيل رسمي، وليس من خلال تجار وموزعين للسيارات مثل أغلب السيارات الكهربائية المتواجدة في مصر حاليا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!