زيادة سعرية على إيولوس E70 Pro الكهربائية الجديدة بعد إطلاقها في مصر



إيولوس E70 Pro إيولوس E70 Pro

باعتبارها وكيلا لسيارات دونج فينج الصينية في مصر، كشفت شركة مصر حلوان أوتوموتيف مؤخرا عن سيارتها الكهربائية ايولوس E70 Pro في السوق المصري، لكن خلال الأيام القليلة الماضية تم رفع الأسعار الرسمية لهذه السيارة، والتي أصبحت بالتالي بعد الزيادة:



- فئة واحدة فقط من 897 إلى 925 ألف جنيه (زيادة 28 ألف جنيه).



وتعتبر هذه السيارة من أوائل السيارات الكهربائية الخالصة التي يتم تقديمها في السوق المحلي من خلال وكيل رسمي، وليس من خلال تجار وموزعين للسيارات مثل أغلب السيارات الكهربائية المتواجدة في مصر حاليا.

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وتحمل السيارة محرك كهربائي بقوة 147 حصان و210 نيوتن متر من عزم الدوران، وتستطيع السيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 9.5 ثانية، وبسرعة قصوى تبلغ 150 كم/ساعة.ويتصل المحرك السابق ببطارية قدرتها 51 كيلوواط، وهي قادرة على توفير الطاقة لتشغيل السيارة لمسافة طويلة تصل إلى 400 كيلومتر تقريبا قبل أن تحتاج البطارية إلى إعادة شحنها مرة أخرى.ويتم تقديم هذه السيارة بضمان 6 سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أقرب، بالإضافة لضمان أخر على بطارية المحرك يصل إلى 8 سنوات أو 500 ألف كيلومتر أيهما أقرب.