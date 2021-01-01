ستزداد تكلفة سيارات بورش الكهربائية..في عام 2023..



بورش بورش

أعلنت شركة بورش عن نيتها في رفع أسعار سياراتها الكهربائية في عام 2023، حيث تخطط للحفاظ على أرباحها المرتفعة، وفقًا لتقارير أوتوكار .



ذلك وفقًا لما قالته الشركة Lutz Meschke، التي أخبرت المستثمرين أثناء مكالمة، لافتةً، أنه سيكون هناك زيادات كبيرة في الأسعار في منتصف العام للعام النموذجي الجديد، وسيساعد ذلك كثيرًا على التأكد من تحقيق هوامش تشغيلية قوية للمجموعة .



وستشمل هذه الارتفاعات في الأسعار طرازات Boxster وCayenne وMacan الكهربائية القادمة، والتي ستكون أعلى بنسبة 10:15 ? من نظيراتها التي تعمل بنظام ICE.

قد يعجبك أيضا...

وتعد بورش الجديدة ليست رخيصة، ويتم بيع Macan الأساسي حاليًا مقابل 57500 دولار، وستكون النسخة الكهربائية أعلى سعرًا حتى الآن.ومع ذلك، فإن Meschke واثق من أن العملاء سيقبلون هذه الزيادات، مشيرةً أنه لديهم أساس جيد جدًا مع علامة تجارية قوية وقاعدة عملاء قوية تمنحنا القدرة على زيادة الأسعار في الأوقات الصعبة جدًا وبطريقة ذكية.مع ذلك، فإن ارتفاع الأسعار لن يكون غير مبرر، وستتلقى كايين قريبًا عملية تجميل شاملة ستجلب تحسينات لا توصف.على سبيل المثال، ستتلقى الطرز الهجينة الموصولة بالكهرباء حزمة بطارية أكبر ستزيد من النطاق الكهربائي، ومن المتوقع أن تتلقى باناميرا نفس الترقية.بحلول عام 2025، تأمل بورش أن 50? من مبيعاتها ستأتي من السيارات الكهربائية وسيارات PHEV.بحلول عام 2030، سينتقل هذا الرقم إلى 80?، لذلك، استثمر صانع السيارات بكثافة في السيارات الكهربائية الجديدة، ما رفع نفقات البحث والتطوير إلى مستوى أعلى مما كان يأمله صانع السيارات.