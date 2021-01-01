ماذا تفعل إذا تعرضت سيارتك للخدش؟

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من الطبيعي أن تتعرض سيارتك للخدوش، إذ إن ذلك أمر لا مفر منه، ومع ذلك تظل الخدوش أمرًا مزعجًا للجميع، لذلك نوضح لك بعض الطرق البسيطة لاصلاحها.



ماذا تفعل إذا تعرضت السيارة للخدش؟



إذا خُدش الطلاء الخاص بك فمن المتوقع أنه حدث عن طريق الخطأ، إما من قِبل سائق سيارة آخر أو من الحجارة والحصى التي اصطدمت بسيارتك أثناء القيادة.

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لكن إذا كنت تشك في أن سيارتك تعرضت للتخريب المتعمد، أو تعرضت لأضرار أكثر خطورة، فقد ترغب في التحدث للشرطة والاتصال بشركة التأمين الخاصة بك.هل يمكن إصلاح الخدوش بنفسك؟يعتمد ذلك على الخدش ومدى عمق الطلاء، حيث هناك 3 طبقات من الطلاء على سيارتك: طبقة شفافة، طبقة أساسية، برايمر وتحتها لوحة الهيكل المعدني.بالنسبة للخدوش والخدوش السطحية، قد تتمكن من إصلاحها في المنزل بمساعدة إما مجموعة إزالة الخدوش أو معجون الأسنان.لكن إذا كان الخدش أعمق، فمن الأفضل أن تتجه إلى المختص، قد يبدو الأمر مكلفًا، لكنه قد يكون أفضل طريقة للمساعدة في تلطيف هذا الخدش.أصلح الخدش بمعجون الأسنانأولًا، تحتاج إلى معرفة مدى عمق الخدش على سيارتك عن طريق تمرير أصابعك عليها.إذا لم تشعر بالخدش على جلد أصابعك، فإن الخدش موجود في الطبقة الشفافة من الطلاء وقد يكون معجون الأسنان قادرًا على المساعدة من خلال الخطوات التالية:اغسل المنطقة المصابة لضمان عدم فرك الخدش بأي حطام أو أوساخ وجعله أسوأ.استخدم الماء الدافئ والصابوناشطف المكان المتضررجففه بقطعة قماش نظيفة وجافةخذ قطعة قماش مبللة من الألياف الدقيقة وضع عليها كمية مناسبة من معجون الأسنانافرك معجون الأسنان على الخدش بحركة دائريةاضغط بما يكفي لضمان توزيع معجون الأسنان جيدًا في جميع أنحاء المنطقة المصابةاشطف المنطقة جيدًا بالماء والصابون للتأكد من إزالة أي معجون أسنان زائدجفف بقطعة قماش جافة من الألياف الدقيقةإذا بقيت الخدوش، كرر العملية حتى مرتين أخريين، وتأكد من الشطف والتجفيف بين كل مرة للوصول إلى النتائج المرغوبة، لكن لا تكرر أكثر من مرتين لتجنب أي ضرر دائم للطلاء.